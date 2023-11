Un incendi crema la Vall d’Albaida i la Safor i per al president Carlos Mazón la notícia no són les 2.500 hectàrees cremades, ni els 7.000 veïns confinats, ni els pobles desallotjats. La notícia és que el foc ha sigut provocat, que l’autor no és «un amateur» i que «anirem a per ell». Tot un consol per a qui se li ha cremat la propietat. Tot plegat recorda l’anècdota del neci que mira la punta del dit quan el savi assenyala la lluna (la tragèdia humana i mediambiental). L’objectiu és clar: posar reflectors a la intencionalitat de l’incendi per allunyar-los de la gestió galdosa del seu govern que només uns dies abans, el 21 d’octubre, acomiadava 300 bombers forestals negant-se a prorrogar-los el contracte temporal. I també una maniobra de distracció per ocultar que el Consell ha retallat el 38% la despesa en canvi climàtic i el 9% en prevenció d’incendis. Retalls pressupostaris que debiliten les polítiques mediambientals, tan vilipendiades pel negacionisme suïcida de la ultradreta.

Retallar en prevenció d’incendis, mentre la Generalitat tira 300.000 euros per la finestra de la subvenció a la ‘Fundación Toro de Lidia’, radicada en Madrid, demostra que el bipartit de PP i Vox administra a la babalà els diners dels ciutadans. No diuen que governar és prioritzar? Doncs, nyas! coca. Ja saben quines són les seues prioritats. Tot i això, és inaudit com un govern pot respondre de manera tan ineficaç, improvisada i falta de coordinació a una tragèdia que la climatologia feia predicible; amb un comandament que dóna ordres contradictòries o a ritme de mambo: ara desallotge un poble, ara no, ara el confine, ara no; «alante y atrás, alante y atrás» (la Font d’En Carròs, per exemple). I una consellera d’Interior que, per entendre-la, primer has d’entendre Cantinflas, ja que trabuca amb comicitat el nomenclàtor toponímic dels pobles evacuats, com Llocnou de Sant Jeroni que esdevé Llocnou de Montecorona i Ador que passa a ser Ermita. Van de valencians i desconeixen el territori.