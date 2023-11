Mai com ara els diputats de Compromís havien tingut una posició tan decisiva en la conjuntura política espanyola, atesa l’ajustada majoria necessària per a la investidura de Pedro Sánchez com a futur president del govern de l’Estat.

Desaprofitar esta oportunitat per resoldre els greuges històrics que patim els valencians seria un greu error que no ens podríem perdonar, perquè difícilment es pot tornar a repetir una ocasió com l’actual. I només en estes circumstàncies especials tenim la possibilitat de posar condicions per a solucionar els problemes crònics que arrosseguem a causa del tracte injust que rep el nostre País.

I ens sembla precisament que estem deixant passar eixa oportunitat d’or per seguir massa subsidiàriament les prioritats de la coalició Sumar. De fet, el document signat amb el PSOE, en els aspectes que afecten directament el País Valencià, no recull compromisos concrets, amb un calendari que especifique de manera detallada la concreció dels objectius, ni pel que fa al finançament ni a les inversions en infraestructures, com ara el Corredor Mediterrani o el Cantàbric-Mediterrani, dos dels projectes més estratègics per a la nostra economia, quan hem descendit del segon al quart lloc en el rànquing de comunitats exportadores. És més, pel que respecta al Corredor Mediterrani, planteja la prioritat en el tram Bobadilla-Algesires, que reforça el Corredor Atlàntic, en oberta contradicció amb el que sempre hem defensat en Compromís.

Pel que respecta al deute i el finançament, no sols no hi ha un compromís clar de calendari en l’acord, sinó que a més no hi ha un tracte especial i específic que no siga la citació expressa del nom com a exemple d’infrafinançament entre altres comunitats que el document considera comparables. Però el nostre cas és únic, especial i excepcional, no sols perquè estem infrafinançats, i a més no tenim les inversions que ens pertocarien, sinó perquè la nostra renda és inferior a la mitjana i això ens situa en una posició insostenible i incomparable amb qualsevol altra comunitat autònoma: som pobres, en relació a la mitjana de renda estatal, i damunt paguem ( cosa que sembla que ningú no discutix). No sols necessitem que es reconega la nostra incomprensible situació, difícilment compatible amb la Constitució, hem d’exigir que es resolga en una sola legislatura, entre altres motius perquè no podrem continuar aprovant uns pressupostos que ens continuen marginant com ha passat en les anteriors legislatures, a pesar de les promeses i compromisos de reformar el sistema de finançament.

Com es pot comprovar al literal del document titulat España avanza, que conté aspectes molt interessants per al progrés del conjunt de l’Estat, no hi ha clàusules que garantisquen de manera incontrovertible que el nostre País vaja a avançar ni es vagen a rectificar de manera definitiva els nostres greuges històrics en matèria de finançament o inversions, i cal no oblidar que els actors no canvien, especialment Sánchez.

Pel contrari, ens anem a beneficiar clarament i de manera molt concreta del pacte signat entre el PSOE i ERC, ja que la condonació del deute és extensible a totes les comunitats de règim general amb infrafinançament com la nostra. En el nostre cas la condonació podria suposar més de 9000 milions d’euros.

Ens fa la impressió que altres forces polítiques han sabut aprofitar millor la situació, i només cal veure el document firmat am ERC, que recull problemes tan difícils com la llei d’amnistia o la trasferència integral de les rodalies, a més d’altres assumptes de gran transcendència. Fins i tot el BNG ha negociat millores concretes per a Galícia, com el PNB i per suposat Junts.

Som conscients de les diferències respecte de Catalunya o Euskadi, amb les seues majories polítiques de caràcter nacionalista, però en una situació com l’actual el que compten són els vots, i els de Compromís són vitals i mereixerien ser aprofitats de manera més beneficiosa per al nostre poble, per a les persones valencianes que tenen dèficits en atenció sanitària, educativa o de serveis socials.

Ens fa la impressió que el pacte firmat entre Sumar i el PSOE no és cap garantia d’aconseguir els objectius, ja no els històrics del nacionalisme, sinó tampoc els més recents de Compromís, i demanaríem que la direcció reconduïra la negociació per aconseguir un tracte just per a les valencianes i valencians en el curt termini amb les mesures extraordinàries que siguen necessàries i de manera molt concreta en els pressupostos de la següent legislatura. Ara o mai.