La possibilitat de complir reptes arriba gràcies a sacrificis i suports. Una locució que descriu perfectament com és possible que es facen reals és «a costa de’». Indica que alguna cosa es fa sacrificant-se o aprofitant-se dels altres. Però, sobretot m’agrada perquè diu com, a canvi d’un treball costós o d’un bé preuat, s’ha fet possible el que hem somiat. No som massa conscients que els avanços socials i educatius arriben «a costa» de persones que treballen intensament. En la promoció del valencià, també ha succeït així. Pensava la setmana passada, examinant el nivell C2, en el camí realitzat des que va crear-se la Junta Qualificadora dels Coneixements de Valencià (JQCV) l’any 1985.

Han sigut quasi 40 anys recorreguts «a costa» del treball intens de les persones de l’administració. Elles han aconseguit que l’organisme oficial haja avaluat a una destacada part de la societat. És inevitable que en fer-ho em vinga al cap Honorat Ros, un dels destacats impulsors de l’ens. Desgraciadament ens ha deixat recentment. Potser, ara que ha acabat el període examinador, cald fer-ne balanç. Trobe que la convocatòria ha sigut novament exitosa en gran part «a costa»del treball de les comissions examinadores. Però, entre els aspectes a reestructurar, tal volta està el calendari. Es troba a faltar la divisió de les proves entre juny i octubre. Resultava més racional per a no intensificar en poques setmanes el treball de personal examinador. Abans, els cursos preparatoris d’escoles d’adults i altres entitats, els quals coincidixen amb els anys acadèmics, acabaven amb la possibilitat d’examinar-se per l’estiu. Ara, no té molt de trellat finalitzar-los en juny i examinar-se per octubre. Esperem que eixa realitat la tinga en compte la JQCV.

Em preocupa com «a costa» de la respectable oposició pacífica a una possible amnistia -no coneixem encara el document-cresquen actituds violentes al carrer. Trobe que no cal insultar ningú per a oposar-se a la seua gestió política. Necessitem un nou àmbit perquè la política no permeta l’entrada creixent de la crispació en la societat.

En definitiva, pensem que les destacades metes arriben «a costa de» sacrificis. No oblidem que darrere d’un repte aconseguit està sovint l’ajuda silenciosa dels qui ens orienten i fan suport sense demanar-nos res. Recordem també que la defensa d’honorables ideals no creix saludablement entre boscos de violència.