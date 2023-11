De veritat que hi ha moments en que pense que realment estem vivint un moment de bogeria col·lectiva, i que, a més va en augment.

M’estic referint a tot el rebombori que s’està montant amb el tema d’una futurible llei d’amnistia que afavoriria la investidura de Sánchez per a ser, de nou, president del Govern.

Per una banda tenim a un Consell General del Poder Judicial que porta quasi cinc anys que deuria d’haver-se renovat i que, en el súmmum d’un inusual cel professional, van convocar d’urgència un ple extraordinari per valorar la suposada legalitat d’una llei que encara ni està registrada al Congrés. Tot un rècord de celeritat que, almenys jo no recorde. I, pel que sembla, per a segons quines coses, o millor dit, per a segons quins interessos la justícia no és tan lenta. Viure per a vorer aquestes coses. Sobre la declaració final d’aquest ple, millor ni parlar-ne perquè és tota una intromissió en el paper dels altres dos poders del l’Estat.

Per altra banda, el PP ja ha començat a agitar el carrer i ho ha fet precisament a València, amb l’argument de que PSOE no portava al seu programa electoral eixa llei d’amnistia que s’està negociant a Brussel·les amb Junts per Catalunya. I jo em faig una senzilla pregunta, ha portat el PP als seus diferents programes electorals de tota classe, que anaven a practicar la corrupció? O lo de furtar diners? O lo de pactar amb la ultradreta incondicionalment? Jo no recorde que ho portaren a cap programa electoral i ho han fet tot i, a més, de forma descarada i reiterativa.

Més enllà de que s’aplegue a un acord o no d’investidura i, donada l’actual situació, la mesura de la “catadura” moral tant del PP com dels seus fidels servents del Consell General del Poder Judicial ens dona una idea de per on van els tirs.

Que Sánchez és un estratega polític i que, amb l’excusa d’apaivagar la situació a Catalunya, és capaç de tot era algo sabut. I que sap utilitzar en benefici propi allò de fer de la necessitat virtut, també. Que tampoc és sant de la meua devoció no és cap secret tampoc, però lo d’aquesta gent és de traca.

I jo em pregunte a què haguera estat disposat Feijoó si haguera tingut la més mínima ocasió de governar? Haguera rebutjat els vots de Junts si els haguera pogut aconseguir? O els del PNV? Estic segura que no ho haguera fet. El que passa és que el seu passat de corrupció sostinguda, i per la qual hem de de recordar que se li va fer una moció de censura ja fa més de cinc anys que els va desallotjar del poder, el passa encara factura perquè poden haver canviat les formes, però hem de recordar que encara tenen gent que ha de passar pels jutjats o que espera sentència en diferents jutjats i audiències.

O la poca visió per llançar contínuament un missatge contradictori de ser els més constitucionalistes del món mundial, però que, a l’hora d’aplegar a acords com la remodelació dels òrgans constitucionals com ho és el Consell General del Poder Judicial és neguen en redó, ha fet visible el seu talant més conservador, reaccionari i interessat en protegir-se de forma partidista davant tot el més que possible clavegueram intern.

Sobre les concentracions del partit ultradretà davant les seus del PSOE i els aldarulls que han estat muntant amb detencions incloses, millor parlarem altre dia, perquè es desacrediten tots sols com a demòcrates.

Com veiem i com diu la dita castellana “Dios los cría y ellos se juntan” i això ens porta, com estem veient, a una situació de quasi bogeria col·lectiva en moments com l’actual on, sense llei registrada, ni coneguda, ni votada a les Corts Generals, ja hi ha gent que la vol recórrer o fins i tot revocar. De bojeria!!!