Vox no ayuda a Mazón

El PP es ese partido donde parece que Isabel Díaz Ayuso siempre lleva la voz cantante. Subrayo lo de ‘parece’. Puede que hayan hablado otros antes, pero el discurso que siempre sobresale y el que se acaba colocando en posición de ganador es el de ella. Ha pasado ahora con la violencia ante la sede socialista. Ha sido más clara y contundente en la condena y ha dejado desdibujado el mensaje del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Este insiste en las similitudes entre estos altercados en la calle Ferraz de Madrid y los de las avenidas de Cataluña después del ‘procés’. Los promotores y participantes de entonces van a ser amnistiados (presumiblemente) y a los de ahora se les censura. Hay similitudes, sí, pero también diferencias. Los actores y promotores de entonces fueron condenados por la justicia. Por la violencia de ahora hay seis detenidos, pero no se sabe nada de acciones contra los líderes de grupos ultra presentes ni de los líderes de Vox que alentaron a manifestarse ante las sedes del PSOE.

Ayer mismo, horas después de la batalla de Ferraz, el candidato de Vox a la Generalitat y diputado en el Congreso, Carlos Flores, animaba a acudir otra noche más «porque España no se vende».

Diría que estas actitudes perjudican al president de la Generalitat, pese a que evita cualquier vía de conflicto con los socios de Vox, que en este asunto de la amnistía están disputando el liderazgo de la calle. Carlos Mazón se esfuerza en diferenciar entre la indignación «comprensible» por los pactos con el independentismo catalán y las protestas violentas, y no creo que le venga bien que su socio de gobierno, la persona que firmó el pacto valenciano con él, anime a nuevas coacciones ante Ferraz y se ‘descare’ al lado de las posiciones más radicales.

Por lo demás, estas protestas nos recuerdan este tiempo de bloques en el que estamos instalados. La decisión actual de Pedro Sánchez, pese al oportunismo de la investidura, puede que sirva a la larga para coser España, lo creo, pero está claro que hoy existe una parte importante de la población que no está dispuesta a digerirla. Las protestas nos recuerdan también que todo vuelve a estar en la mano de Carles Puigdemont, de sus ritmos y anhelos (personales y políticos). Tal como hace seis años. Y ya sabemos cómo acabó.

De estos días de olla a presión me queda claro también que España empeora cuando se dinamitan los puentes entre PSOE y PP, las naves nodriza de los polos de opinión en la sociedad española.

¿Es un momento crítico? Me resisto a creerlo, a sobrevalorar este contexto. Poner el país patas arriba por 7.000 personas montando el cirio ante la sede del PSOE me parece que es empezar a dar la razón a los radicales. No obstante, algo hay que enturbia el ambiente. Esta mezcla sucia de decisiones judiciales, económicas y políticas da indicios de que las estructuras del Estado (el gran poder) viven en estado de alta tensión. Y los nervios no son buenos.