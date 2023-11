Una perspectiva es una manera específica de perfilar o construir la realidad a partir de una posición determinada de quien observa, y siempre hay una perspectiva. Adoptar la perspectiva de género ha permitido abrir un campo de observación y representación para visibilizar la situación social de las mujeres en los distintos ámbitos y en las políticas. Sin esta perspectiva crítica, las creencias naturalizadas acerca de los roles y estereotipos de género, y las racionalizaciones derivadas del androcentrismo en la ciencia, serían tomadas como únicos criterios válidos, olvidando el carácter histórico del género y, por ende, restando posibilidades a mundos de relaciones diferentes y, sobre todo, más igualitarios.

El concepto de igualdad, en general, ha sido un principio animador clave del feminismo moderno y del pensamiento jurídico feminista. Inicialmente instituido sobre un sentido de igualdad formal y abstracta ha ido evolucionando hacia un contenido de igualdad sustantiva por la necesidad de reconocer las diferencias reales existentes entre mujeres y hombres.

El desafío actual consiste en institucionalizar un sentido de la igualdad que incluya los intereses de las personas más vulnerables. Por ello, es necesario renunciar a conceptos generales y abstractos de igualdad de oportunidades y describir (evaluar) aspectos particulares de la experiencia social en los que se adentra cada normativa, teniendo en cuenta los contextos singulares y las asimetrías de todo orden que se produzcan entre mujeres y hombres, en toda su diversidad.

Desde hace algunos años, se han introducido metodologías de evaluación del impacto potencial de género en el proceso de elaboración de las normas vinculadas a la ejecución de las políticas públicas y, más recientemente, también en las universidades mediante la LOSU (Ley Orgánica de Sistema Universitario). De resultas de este proceso, se han ido identificando desigualdades y promoviendo cláusulas (acciones positivas) en diferentes normas universitarias que intentan compensar o, al menos, paliar esas desigualdades.

En una investigación (de próxima publicación) realizada para la Xarxa Vives d’Universitats, junto a Inés Soler, Mónica Gil y Beatriz Belando, hemos identificado algunas buenas prácticas incluidas en la normativa universitaria. Comentaré aquí, a modo de ejemplo, solo algunas de ellas:

1) Inclusión, entre las normas de citación bibliográfica de los servicios de publicaciones, del nombre de pila, no solo la inicial, de modo tal de evidenciar las autorías femeninas. Si no se hiciera así, existe un sesgo por el cual se tiende a considerar que la autoría es masculina. Esta medida se adoptó en la Universitat Jaume I de Castellón y en la Universitat de València.

2) Criterios de compensación del tiempo dedicado a cuidados en los procesos de promoción. Estos criterios fueron identificados en la normativa de la Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Girona, Universidad de Málaga y en la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

3) Criterios de género en la evaluación de grupos de investigación, tales como equilibrio de género en la composición y liderazgo femenino, en la Universitat Rovira i Virgili.

4) Adaptación de la matrícula para estudiantes con la condición de víctima de violencia de género, o que acrediten situaciones de embarazo, parto, adopción y acogimiento. También por persona cuidadora de familiar dependiente; en la Universidad de Alicante.

Estos son solo algunos de los ejemplos identificados que muestran los avances producidos en la inclusión de la perspectiva de género como eje transversal de la política universitaria. Cabría mencionar también las iniciativas de ampliación de las estadísticas desagregadas por sexo, ya que sin datos no hay problema y con ello, no hay posibilidades de afrontamiento. Otras acciones relevantes son de los grupos que promueven las STEM entre las jóvenes desde la educación primaria. La formación del profesorado para incluir la perspectiva de género en la docencia y en la investigación. También en doctorado. Las instituciones europeas son otro motor de los cambios, sobre todo mediante el impulso de criterios de género incluidos en la financiación de la investigación en todas las áreas de conocimiento y no solo en lo relativo al personal (liderazgo y composición de los equipos) sino también, en el proceso de investigación (enfoque teórico, muestras, proceso de interpretación, etc).

Los presupuestos con perspectiva de género son también promovidos por la LOSU y su importancia radica en la posibilidad de identificar las consecuencias e impactos que cualquier gasto público o mecanismo de ingreso tiene sobre mujeres y hombres.

En definitiva, aún perdura en las universidades una estructura jerárquica heredada muy desequilibrada en términos de género, pero los cambios van filtrando una lenta transformación cultural que, no obstante, no se produjo por generación espontánea. Es resultado del trabajo de las Unidades de Igualdad y de la presión de entidades como AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, entre otras, que promueven debates y, con ello, una expansión del horizonte de la igualdad.