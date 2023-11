Alí Babá y las acusasiones falsas

Ir al Bernabéu no es una visita cualquiera. Ni antes, ni ahora, que hemos asumido el papel de David frente a Goliat. Igual que en la Biblia, en el fútbol existen los milagros, así que esta noche el valencianismo militante, profundamente antimadridista, estará atento a la pantalla en espera del prodigio. En caso de victoria, incluso empate, ante el gigante blanco habrá celebración celestial. Si la cosa sale torcida, al menos los chavales de Baraja habrán vaciado su depósito de carreras y emociones. Así que toda la presión la tiene el Madrid, el equipo que sí es más que un club, no como el otro, porque en el Bernabéu no han necesitado pagar a ningún Negreira para corromper el arbitraje, allí el atropello al visitante viene de fábrica.

Lo que se mide hoy ante los de Ancelotti, además de los tres puntos, es el nivel de favoritismo al equipo imperial desde esa competición manipulada por Tebas, un reconocido madridista. Mientras que LaLiga siga en esas manos, y sea incapaz de imponer el juego limpio, seguirá cuesta abajo y a años luz de la Premier, y cada vez más lejos de la Bundesliga y la Ligue 1. Hay que esperar otro milagro, o apiadarse de nuevo a Jenni Hermoso, para que Tebas siga el mismo camino que Rubiales. Tebas sigue siendo el máximo aliado de Peter Lim, y todavía no ha explicado si hay algo más que una simple amistad, porque la cantinela de la expansión al mercado asiático no se sostiene, entre otras razones, porque las monarquías árabes y Estados Unidos son ahora los máximos dueños de la audiencia televisiva. Si en vez de entregarse a esa especie de bazar balompédico, la competición fuera seria y abierta, no haría falta cambiar tantas veces de socio geográfico. Sobre Vinicius está todo dicho, el Madrid tiene un problema con ese jugador, una auténtica factoría de antimadridismo allá donde va, superando ya a aquel provocador de Mourinho. Todo lo ganado con el educado y señor de fútbol que es Ancelotti se ha perdido por un futbolista con muchos complejos y más ansioso con el balón parado que en movimiento. El astro brasileño, con el consentimiento de su club, ha extendido una gran mancha de falsas acusaciones sobre el Valencia que llevará mucho tiempo en lavar. Es lo que tiene cuando entidades supuestamente prestigiosas dejan el relato a chicos presuntuosos y frívolos. El Valencia de Lim también anda despistado, porque nunca hay que ponerse la venda en los ojos antes de un partido, porque da alas a los energúmenos, que en vez de enviarles mensajes para que se comporten como cualquier hijo educado de vecino, lo que debería hacer es expulsar de una vez a esos ultras que todavía campan a sus anchas en una grada de animación, formada en su mayoría por jóvenes valencianistas sin otro ánimo de disfrutar a la inglesa de los partidos. Hacía tiempo que una visita al Bernabéu no generaba tanta expectación, y toda la virtud es de Baraja, y de esos canteranos que ponen la energía necesaria en cada partido. Solo hay que mostrar la misma confianza que llevó al joven David a derrotar al gigante Goliat.