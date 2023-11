Un lugar para el refugio

Tengo la sensación en casa de mis padres de que el mundo se para y no puede pasar nada. Que griten fuera. Es la falsa impresión del refugio de la infancia. Ese recuerdo de placidez es el que me llega ahora, pese a que aquellos años estuvieron llenos de inseguridades. Aún así, sabías que siempre había un lugar de resguardo, una madriguera.

De mi padre aprendí a hablar poco. No sé si es bueno o malo, pero es más difícil arrepentirse de lo no dicho que de lo dicho. Él rompe el fuego esta vez. ¿Qué nos va a costar lo que están pactando con los catalanes? En el tono y la forma de soltar la pregunta presumo que va incluida la respuesta. En las arrugas del rostro del niño de campo curtido en los andamios del desarrollismo leo la suspicacia de quien está acostumbrado a que el poder pase por encima y ganen los que no lo merecen. Hay llamas tan fáciles de prender desde los púlpitos televisivos. Intento contestar que el entendimiento siempre es mejor que dejar que el odio se pudra, que el acuerdo sobre la condonación de la deuda debe beneficiar a todos y que los valencianos tenemos más deuda pública aún en proporción…

Los puntos suspensivos son una forma de decir que a medida que hablo me doy cuenta de que los argumentos tienen poco que hacer en esta batalla de emociones, de privilegios y agravios, de unos señores que no quieren ser españoles y encima hay que hacer como si tuvieran razón, de otros que siempre están dispuestos a exhibir su orgullo de españoles. Confieso que tampoco tengo la seguridad de que, en lo práctico, este acuerdo sea igualitario con todas las comunidades, que es como decir con todos los ciudadanos. Al final, quien tiene la sartén por el mango es difícil que no coma más que el que mira, como miraba comer mi padre-niño a los mayorales en aquellos cortijos de la España feudal del siglo XX. Su suspicacia de ahora no es tan diferente. Ni de la mía. Cómo voy a olvidarme, si el hambre tiene memoria.

Lo de estos últimos días en España debe de ser una guerra cultural. Algo tan de este tiempo de polos ideológicos que se repelen, de Españas que se rompen cada día y del fin del mundo en la esquina de cada calle. Guerras de esas de las que hablaba Steve Bannon cuando decía que siempre eran mejores que las políticas. Aquellas en las que los argumentos dejan de tener valor y la razón no garantiza la victoria. Aquellas en las que casi siempre el motivo es la defensa de lo tradicional frente al cambio.

En estas guerras está la explicación de por qué Vox pide el área de cultura allí donde gobierna, como en la Comunitat Valenciana. Sabe que no manejará grandes presupuestos, pero sabe que tendrá materia de símbolos entre las manos, la masa que construye pueblos. «Las guerras culturales siempre se libran en el campo del enemigo», decía hace unos días Manuel Borja-Villel, exdirector del Museo Reina Sofía. Al final, de lo que se habla no es de contratos precarios, ni de esos barrios de las grandes ciudades donde prospera el olvido y la violencia. Se habla de la unidad de España y de la Cataluña unilateral. Al final, de lo que hablan es de extirpar a Joan Fuster, a Vicent Andrés Estellés o a Carles Salvador de la cultura. Se trata de quitar, no de poner. Y se les quiere cancelar no por lo que escribieron, sino por lo que simbolizan. Y todo sin usar la lengua que dicen defender. Se trata, como tantas otras veces en esta tierra, de neutralizar la otra lengua, como si fuera la avanzadilla de un enemigo que les fuera a robar sus privilegios de clase. Triste sociedad nuestra que para ser necesita odiar a poetas. Triste país donde escribir y pensar es motivo de odio. Nuestra batalla valenciana ha sido nuestra guerra cultural avant-la-lettre.

La infancia está lejos. Me queda el refugio de la tinta. Me cobijo en la columna de Leila Guerriero sobre aquellos argentinos que anhelan un cambio en las urnas: «Lo tienen garantizado: volver a las cavernas también es cambiar». En el mismo periódico (de papel, aún) encuentro las últimas noticias sobre Paul Auster: la escritura es su última guarida frente al cáncer. Auster es uno de esos autores que uno siente que sería diferente sin sus libros, de esos que ha construido lo que eres hoy. Como Richard Ford o Scott Fitzgerald y Dos Passos. Como McEwan. O como Luis Mateo Díez, de los de aquí. Cuando les dan un premio, como ahora, es como si algo fuera tuyo. Escucho a Mateo Díez en el televisor. Le preguntan sobre la felicidad, esas cosas de las que uno debe saber cuando le dan un reconocimiento grande, y dice que es cuando estás tranquilo, apacible, «no pidas más a la vida». No parece tan difícil, ni siquiera ahora que las calles vomitan bilis.