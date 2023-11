Cada vez que viene a Valencia un significado político catalán y, especialmente, si lo hace participando en els Premis Octubre, suele reiterar una clara referencia a que hablamos una lengua común llamada «catalán» y a que existe una entidad – a su juicio, positiva- a la que denomina: «países catalanes». Personalmente, no me parece mal, porque en una sociedad democrática y abierta, deben fluir toda clase de reflexiones y de juicios, ya que –aunque no se compartan- facilitan un hábito a la tolerancia, tanto en ese como en cualquier otro marco posible.

No obstante, ocurre, que algunos políticos utilizan puntuales argumentos para extender reflexiones sobre la historia, las raíces y la evolución de las lenguas, con la pretensión de trascender en beneficio de sus intereses, dotando esta difusión de implementada ideología. Sin embargo, frente a la idea tradicional del proyecto común como objetivo, tal vez sea cierta la teoría de Noah Harari de la que se desprende que, lo que necesita el ser humano, es recurrir a la mitología para buscar un modo de socializarse cuando sus colectividades alcanzan una cierta magnitud. De entenderlo así, más que tener un cuidado con la ciencia filológica, hay que tenerlo acerca de los mitos, porque son muy sensibles y fáciles de manipular. Ya en el siglo XIV, Guillermo de Ockham defendía que la Fe era un campo distinto al de la razón, afirmando así que, a través de la ciencia, no se puede llegar a la mitología. Cuando el nacionalista catalán llega aquí para intentarnos disuadir (como lo procuró en su momento Joan Fuster, un hombre culto, inserto en una sociedad agraria), de que nuestros mitos se deben revisar porque están equivocados, no es infrecuente que alguno de los filólogos-científicos avezados, publique artículos demostrativos de que durante la conquista de Jaume I el porcentaje de militares catalanes era superior al de los aragoneses que llegaron. Y, ¿qué más da, si el tiempo ha permitido que nos olvidemos de los antiguos dioses, y que hayamos sido capaces de crear nuestra propia mitología? ¿Acaso, alguien nos puede impedir, configurar nuestro propio olimpo? A mi juicio, en este momento, nos hallamos ante una encrucijada que no se nos puede escapar: venimos de una sociedad agraria, que durante siglos convivió en el seno de una tradición foral en la que, a diferencia de otros lugares, las migraciones suponían el traslado de las familias completas, lo que facilitó la constitución de núcleos urbanos autosuficientes pero con ciertas dificultades para poderse cohesionar en su conjunto a través de una mitología común; por eso se desarrolló más esa conciencia en las grandes ciudades, especialmente en Valencia, donde la identidad fue arraigando a través de las tradiciones, festividades potentes, actos compartidos y, también, por la labor de instituciones culturales. Pero ya hace décadas que hemos dejado atrás una estructura de supervivencia inmediata para introducirnos plenamente en el espacio del conocimiento y de la competitividad, lo que supone una mayor fluidez en los contactos y en las aproximaciones, contribuyendo a identificar mejor el concepto de espacio común y simultáneo, en el que los intereses se expanden más allá de cualquier núcleo precedente. Incluso se ha superado la comarcalización, porque la ubicación de los servicios es lo que determina el potencial de los lugares referentes; es decir: ya hace tiempo que estamos desarrollando un distinto modo de convivencia compartida, lo que ayuda a repensar el futuro, igual que a releer la historia desde un punto de vista diferente. Ya no estamos en 1962, y discutir ahora –incluso desde la luz de la ciencia- si nuestros dioses no fueron, no deja de ser un ejercicio extemporáneo y antiguo que, aun carente de futuro, puede exacerbar fanatismos de ciertos creyentes opuestos. Hace unos años tan solo, mientras hacíamos un nuevo ejercicio en favor de la mitología, se extendió la crítica hacia ese concepto a través de un eslogan, que llegó a hacerse familiar: se le llamó, peyorativamente, «de grandes eventos», tal que si fuesen gastos de derroche sin objetivo ni fundamento alguno; un criterio que llegó a tener cierta fortuna: cualquier iniciativa destacada era tachada de onerosa e, incluso, de estrafalaria e impropia, sin tener en cuenta que, tampoco en su día, ni la Catedral ni la Lonja se ajustaron a dimensiones necesarias, sino a propuestas de imagen, de esplendor y de grandeza; tal ocurrió con la organización de la Copa del América, con el proyecto de la Fórmula 1, e, incluso, con el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Todo cabía para juzgarlo como exceso. Por fortuna, algunas se realizaron, y ahora configuran una buena parte de nuestro imaginario moderno; otras cedieron en el envite y, desgraciadamente, desaparecieron, víctimas de juicios cortoplacistas, incapaces de entender su verdadera proyección económica y su prestigio: ¿Recuerdan las impresionantes imágenes aéreas del puerto de la ciudad, mientras los coches corrían; la brillantez desde la altura, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias?, las veían seiscientos millones de personas, y aún estamos gozando de aquel universo fantástico e inimaginable, criticado hasta hacerlo desvanecerse, convertido, ahora, en vertedero. Una cuestión es el agrarismo y otra, extenderlo como una ideología urbana que, puede tener su emoción, pero ni tiene que ver con la ecología, ni con el desarrollo o la sostenibilidad, aunque sí con la añoranza, la fragilidad y la fragmentación, por tanto, es una actitud que no requiere de nuestro interés, porque en modo alguno nos puede cohesionar. A medida que el tiempo pase, desarrollaremos aún más nuestros conocimientos, aumentará nuestra riqueza y se facilitarán las relaciones: así, seguiremos configurando nuestros nuevos mitos y, sin esfuerzo, veremos, muy de lejos, aquello de los Países Catalanes.