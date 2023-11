No me salían las cuentas del tiempo. Pero finalmente encontré un hueco. Grenoble. La ciudad de Stendhal y de Michel Fugain. Y de Juliet Berto. Leo siempre los libros del autor de Rojo y Negro, una de las novelas que habré leído no sé cuántas veces y Julien Sorel sigue siendo uno de esos personajes literarios que nunca se olvidan. Los buenos personajes de ficción son los que descubrimos como si existieran realmente y nos los encontrásemos, tranquilamente o no, entre el vecindario o en las crónicas de sociedad donde salen los trepas más trepas del mundo entero. No sé si ustedes, si tienen una cierta edad, recuerdan una canción de los primeros años setenta que se titula (no se llama: se titula) Une belle histoire. Seguro que ya la están tarareando: «C’est un beau roman, c’est une belle histoire…» Pues esa canción es de Michel Fugain, nacido en Grenoble y del que no sabemos nada desde aquel primer hit de hace tantos años. Y Juliet Berto: imposible no tenerla siempre en la memoria. Murió muy joven. Su primera película fue Dos o tres cosas que sé de ella, dirigida en 1966 por Jean-Luc Godard. Después volvería a trabajar varias veces con Godard y sobre todo con otro grande del cine francés: Jacques Rivette. Pero Grenoble es importante para mí no sólo por esos personajes ilustres de la cultura. Hablo de esa amistad que mueve montañas, aunque sean altísimas y estén cubiertas de nieve buena parte del año.

Ya ni recuerdo cuándo llegué por primera vez. Sé que mucho tiempo después, en la primavera de 2008, aquí empecé a escribir Esas vidas, la novela sobre la muerte de mi madre cuyas primeras notas salieron del Jardin de Ville y la terraza de la casa de Stendhal, de los paseos por las estrechas calles del centro histórico y el teleférico que lleva a la Bastille colgado sobre el río Isère. Si me dan miedo los teleféricos, cómo me voy a subir a un avión, que me lo expliquen. Ya sé que la tierra está llena de trampas donde te esperan los cocodrilos para coserte a lo bestia, como a la criatura que se inventó ese portento de mujer que se llama (no se titula: se llama) Mary Shelley. Pero a pesar de los peligros que entraña también el pisar tierra firme, nada se me ha perdido enredado entre las nubes al lado de los ovnis. Las calles y las plazas de Grenoble. Las terrazas de los cafés rozadas casi con amor por los tranvías. La Table Ronde, en la Place Saint-André, el segundo café, según dicen, más antiguo de Francia. Ahí acordamos una noche la publicación de mi novela Maquis en la editorial de Lyon La Fosse aux Ours. Todo el rato de debate con el editor, ese tipo bueno y entrañable que es Pierre-Jean Balzan, y con el traductor Georges Tyras. Cuál era el mejor título en francés. Lo decidió finalmente Pierre-Jean: igual que en España, aunque la palabra maquis no signifique lo mismo en un sitio y en otro. Daba igual. Un título directo. Fácil de recordar. Éxito seguro. Y arreando. Hablo de Georges Tyras y vuelvo a lo que decía antes sobre lo que más me junta con esta ciudad desde hace la tira de años. Mi gente imprescindible, la que necesitas para que la vida no sea un asco demasiadas veces. Ahí siguen conmigo Georges, Juan, Maria, Ana, Anne-Marie, Jean-François. Y cerca también Fede y Elisa, que ya no están en la Rue Jean-Jacques Rousseau como la primera vez. Aquella tarde con mis poemas y la música y las canciones de Antonio Placer: pura magia de los trovadores. En esos días Esther iba en su carrito de casi recién nacida y un poco más crecidas Julie y Charlotte: como en esos recuerdos que a lo mejor nos inventamos, se me viene a la cabeza una chocolatería en la Place Victor Hugo y después, en sucesivas visitas, L’Atmosphére, que era como el último refugio de viejos camaradas frente al Museo del Ancien Évêché. El viaje al macizo de Vercors para sentir dolorosamente una amarga historia de la resistencia. Cientos de cruces en un cementerio recordando a las víctimas. Fue como el acto final de la barbarie nazi cuando la ocupación. El horror, el horror, como repetía Kurtz en El corazón de las tinieblas. Pienso en Gaza y Cisjordania. Leo mientras tanto Passes per Palma, de mi querido Biel Mesquida, a quien no veo desde hace veinte años por lo menos. Los libros sirven para acortar tiempos y distancias: «La ciutat és un punt de mirar per a veure el món». Un punto que sería como el Aleph de Borges: el centro del mundo. Biel: otro nombre de los que salvan vidas. Los nombres. En un cine ponen una película de Juliet Berto y en los jardines de la casa de Stendhal resuena la algarabía de un colegio en hora de recreo. Luce un día espléndido y las terrazas llenas de gente son como una venganza contra la lluvia y el frío de hace unos días. Regresar a Grenoble es no haberte ido nunca desde la primera vez: «C’est un beau roman, c’est une belle histoire…» Las ciudades. Los nombres. Los libros. Las canciones… Volver.