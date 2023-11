La realitat que construïm està plena d’entrebancs. Intentem aconseguir objectius, però no resulta fàcil. La locució preposicional «a pesar de» ajuda a indicar totes les dificultats que ens trobem per a fer determinades accions, Expressa, per tant, la resistència a què es realitzen algunes coses i alhora comunica que finalment es fan reals. Entre els seus sinònims, es troben: «a despit de», «a desgrat de» o la preposició «malgrat».

Estos dies sent especialment la locució «a pesar de». M’ajuda a superar un episodi personal que m’ha discriminat en una botiga i que li pot succeir a qualsevol. Va succeir quan em feren la factura per a obtindre la garantia d’un televisor comprat en una gran superfície. L’ordinador no permetia fer-la perquè no deixava posar el nom «Lluís», solament admetia «Luis».

Resulta sorprenent que encara no s’hi reconega la realitat lingüística ni el respecte als noms dels clients. Però, «a pesar de» les situacions discriminatòries, no hem de callar. De fet, davant la meua sol·licitud, la tenda va enviar-me ràpidament el document corregit i va disculpar-se. Hi ha persones que són exemple de superació i que acaben per ser un referent gràcies a la seua trajectòria professional.

N’hi ha moltes, però hui em quede amb la del catedràtic Joan Romero. Ha sigut homenatjat en la universitat a través de la revista del departament de Geografia. Romero va estudiar, com ell conta, sense anar a l’escola i gràcies a l’ensenyament de dos mestres represaliats que anaven per les cases. «A pesar de» tot això, arribà a ser un destacat catedràtic i un polític a tindre en compte.

M’alegrí de vore en la presidència a Dolores Pitarch, un referent del departament i companya d’aules durant anys. Recorde l’homenatjat com un dels millors professors que tinguí en les aules. Sempre m’ha agradat l’oratòria tranquil·la i la capacitat d’estructurar la teoria que mostrava.

Considere que, «a pesar de» les veus crispades i les legítimes concentracions contra l’amnistia en la qual es llancen insults, hem d’escoltar les persones que clamen per mantindre el sentit conciliador. Em quede amb les recents i necessàries paraules de l’arquebisbe Benavent. Com ben bé expressa, les nostres diferències no han de provocar divisió ni exasperar l’ambient de la societat.

En definitiva, continuem aconseguint les nostres metes «a pesar» que se’ns posen adversitats. Els entrebancs són ingredients innats de les nostres metes.