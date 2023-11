El Tercer Sector de la Comunitat Valenciana vive tiempos de incertidumbre por los recortes del gobierno del PP y Vox presidido por el Sr. Mazón. Las entidades que atienden a las personas más vulnerables se sostienen (así es para una gran mayoría), gracias al Concierto Social que el Botànic estableció en 2019 y que, desde 2022, garantiza la atención a sus usuarios/as hasta el año 2026.

Y es que, el Botànic apostó por «poner a las personas primero» reforzando los servicios sociales. Tanto es así que impulsó una política que incluía un considerable incremento presupuestario (en 2022, un 176% más con respecto a 2015) con el objetivo de reducir la lista de la dependencia, mejorar la vida de las personas mediante la Renta Valenciana de Inclusión, ampliar las plantillas de los servicios sociales con el «contrato programa» o aumentar las plazas de los distintos recursos sociales. También, se ponía en marcha, este año 2023, el llamado «Decreto de tipologías» que establece un nuevo modelo de intervención «centrado en la persona», regula la organización de los recursos de atención y supone, entre otras novedades, un incremento significativo en la ratio de personal. El decreto, se encuentra actualmente paralizado.

Al mismo tiempo que la mejora en la atención social se hacía patente, se producía un hito en la Comunitat con el acuerdo de homologación salarial entre Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, sindicatos y patronales, que firmaron éstos últimos en marzo y afecta a cerca de 10.000 profesionales. Esta revisión salarial, progresiva hasta 2026, y que se financia con el incremento de los módulos de la acción concertada en los próximos 3 años, hace posible la equiparación salarial entre profesionales de distintos colectivos, actualmente muy diferente. Sin embargo, hace apenas una semana llegan malas noticias para un Tercer Sector que representa, en la Comunitat, según la Plataforma Autonómica, a más de 300 mil personas vulnerables. Los rumores de un posible impago de los nuevos módulos de la acción concertada que debían sostener la homologación salarial, hacer frente a la inflación de este año (9%), reducir el déficit económico de las entidades y mejorar la ratio de personal para poder ofrecer una mejor atención, es decir, cumplir con el «Decreto de tipologías», se hacían realidad cuando el Consell transfería, el 8 de noviembre, los más de 38 millones de euros consignados a los módulos del capítulo 4 (gestión y organización del sistema) al 2 (planificación y coordinación de infraestructuras) de la Conselleria de Igualdad y Políticas Sociales.

Destapado el «engaño», los motivos expuestos por la Conselleria no se sostienen. El Botànic nunca dejó de mejorar la financiación de los servicios sociales y mejoró los indicadores del sistema posicionando a la Comunitat por encima de la media de las CC.AA en cuanto a inversión social, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en su Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales. No aportar 38 millones de euros supone poner en peligro a las organizaciones que deberán rehacer sus presupuestos a mes y medio para cerrar su ejercicio, lo que aumentará el déficit e impedirá la mejora de la atención al no verse aumentada la ratio de profesionales, que tampoco tendrán la mejora salarial acordada.

Es indignante que mientras se niegan 38 millones para mejorar la atención social a personas, el Consell del Sr. Mazón se permite eliminar, de facto, el impuesto de sucesiones, que suponía un ingreso en la Generalitat superior a 350 millones de euros que pagan solo una de cada diez personas que heredan, es decir las más adineradas. Las prioridades están claras.

El próximo 21 de noviembre, a las 11,30h, tenemos una cita en la plaza Manises para denunciar los recortes que ponen en riesgo la atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Hay que parar este atropello.