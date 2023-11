Ja sé que el que contaré ara no té gens d'importància ni, segurament, li importe a ningú, però a mi em va fer reflexionar sobre la importància de les coses més senzilles.

El dissabte passat vaig anar a dinar a un lloc meravellós amb un gran amic. Celebràvem el seu aniversari i, aquestes dates, ens agrada celebrar-les compartint dinar i xarradeta de sobretaula per posar-nos al dia de les coses de cadascú i rebre i donar suport emocional als moments on qualsevol dels dos no estem massa fins.

La del dissabte va ser una estona plena de confidències. Unes superficials i altres importants, però l'essència és que novament i, després de més de díhuit anys, continuem necessitant el dos aquests encontres.

Parlar de tot i res, de les diferències lingüístiques de les nostres comarques, de la importància de parlar i escriure en valencià per mantindre la llengua viva i amb vida enriquint-la amb les diferents expressions que fem servir al llarg i ample del territori valencià. De la situació a la qual ens està intentant portar la dreta i la ultradreta de l’Estat Espanyol i les de València. De com es troba gent coneguda dels dos i que fa temps de la qual un dels dos no en sap res però l’altre sí. De la importància de voler seguir estimant a alguna gent i, també la de saber deixar enrere a algunes persones que ens han resultat tòxiques per qüestions ben variades, siguen parelles o amistats. O de la bellesa de la posta de sol que vam contemplar amb la tranquil·litat de qui no té pressa per tornar a casa i és plenament conscient del moment que està vivint. Però sobretot, compartint amb algú a qui s’estima.

Després va tocar agafar el cotxe per tornar a casa. Tenia per davant quasi una hora per assaborir el viscut en aquestes hores. I, precisament en aquest temps vaig reflexionar sobre la senzillesa de moments com els que acabava de viure i que es quedaran tant a la retina com al cor.

Tenim massa experiència en complicar-nos la vida en lloc de parar i resoldre els problemes des de la pau.

El soroll que sempre ens envolta no ajuda, tot cal dir-ho, perquè sempre n’hi ha massa. I no sabem valorar el silenci. Potser, aquesta siga una de les claus de les inestabilitats personals i socials: El silenci que sempre és necessari per a prendre les decisions que ens aporten pau.

I ho fem en cada ocasió que trenquem la nostra pròpia pau amb discussions sense fi i que no porten a cap lloc, més enllà de fer sentir bé el nostre “ego”. O amb discussions siga pel motiu que siga, que ens desestabilitzen i trauen a passejar als monstres que totes i tots portem a dins nostre.

La vida i les seues coses, són, quasi sempre molt més senzilles del que volem veure o creiem. De vegades, només es tracta de parar, respirar, mirar un bon capvespre ben acompanyada o, fins i tot, sola.

Silenci, bona xarxa emocional, moments de rialles compartides i també, perquè no, de llàgrimes, formen part de la base necessària per a poder plantejar-nos una mirada molt més assossegada de la vida i dels moments que encara ens queden per viure.

I també, perquè no dir-ho, saber dir prou o fins ací, quan les relacions ens danyen. També aquest dolor que potser més o menys durador, acabarà passant i deixant pas, a una nova etapa, segurament amb una mica més de pau, precisament per l’absència del malestar.

I si, ja sé que la teoria ens la sabem però que la pràctica costa més. Però parar i reflexionar-ho, de nou, em va fer recordar que les coses, quasi sempre són més senzilles del que pensem. Ho provem?