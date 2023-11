Yo confieso: Acabo de leer la proposición de Ley de Amnistía y yo quiero confesar que soy independentista y en especial apoyo las exigencias de Cataluña. Y llamo la atención sobre ello porque lamento haberme despistado el año último, pero en este ejercicio de declaración de renta que hemos de hacer pronto los españoles no deseo sostener los gastos de un Estado que la maltrata y la minusvalora. No es justo que vayan mal de presupuestos, que los Mossos d’Esquadra ganen menos que los policías nacionales y la Guardia Civil. Lo mismo podría decir de los pobres universitarios que cobran menos que nosotros. Creo que todos deberíamos hablar catalán y en eso también puedo alegar mi derecho a la amnistía porque no me lo han enseñado bien en Valencia. Es más, recibo castigos de todo tipo incluso en mi empresa que me ha reducido el sueldo a la mitad. No hablo de los bancos que a los mayores nos tienen atribulados con sus exigencias informáticas que nos impiden hablar directamente con las personas empleadas en ellos. Y yo creo que todo eso es por ser la Caixa de procedencia catalana, como si quisieran que abandonáramos tan histórica entidad.

Creo que más de uno, o incluso muchos, están deseando proclamar su verdad, su catalanismo e independentismo y si con un poco de suerte se retrasa la tramitación de la generosa ley llegaremos a tiempo de no pagar al menos este año a tan injusto y maltratador Estado que usa nuestro dinero con auténtica arbitrariedad. Como somos primos hermanos yo espero que también a los valencianos confesos nos lo tengan en cuenta y perdonen nuestros pecados. Debo también confesar que nunca he sido presidente (salvo de finca de propiedad horizontal) ni ministro o conseller. Digo esto porque no se me oculta que la Constitución prohíbe que se ejerza el derecho de gracia en esos importantes personajes. Pero no lo soy. Tengo pues todas las esperanzas de que entre en vigor la Ley no antes de Junio, que ya me ocupare yo de hacer el tonto todo lo que pueda.

Querido director, pido disculpas por la chanza y trato de explicarla lo más jurídicamente que pueda en pocas y breves consideraciones:

1ª. Nuestra Constitución no pensó, ni podía pensar, en la amnistía (que por lo demás ya estaba aprobada mirando al pasado) porque siendo democrática a carta cabal en su texto y su espíritu, nadie podía pensar que en su vigencia se cometieran arbitrariedades políticas de ningún tipo ni se saqueara al Estado. No me valen las citas erradas de Derecho comparado.

2ª. Lo que se está tratando de regular son hechos pasados y tipificados penalmente. El art. 9 permite excepcionalmente la retroactividad cuando es favorable y esta lo es. Pero no se regula con carácter general (como la ley del sí es sí) sino para un amplio grupo de personas a las que se aplicó el Código Penal por sus actos que se hallaban perfectamente tipificados en él. Con ello, la Justicia cumplía su función de sometimiento a la Ley y al Derecho.

3ª. El derecho de gracia corresponde al Jefe del Estado con su correspondiente refrendo pero no es ajeno al poder judicial, generalmente porque ya haya actuado antes cumpliendo con su deber, y porque también le compete el hacer cumplir sus decisiones. La Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto debe observarse que solo se refiere al indulto y si la leemos, cabe comprobar que ha sido reformada por Leyes de 1988 y de 2015. Pero sobre todo cabe comprobar que la proposición actual la ha ignorado totalmente para no tener que contemplar las reglas y condiciones que en la misma se establecen para el indulto. Nada que reprochar porque no es ley de amnistía sino de indulto pero mucho que lamentar ante el principio de coherencia que debe presidir el ordenamiento jurídico.

4ª. Cabria concluir de la consideración anterior que se ignora conscientemente al poder judicial, no solo en cuanto haya hecho constitucionalmente sino también en cuanto podría y debería poder opinar y dictaminar al respecto. De este modo no es que se haya de perdonar actos políticos, es que se convierte en una ley exclusivamente política, cuya forma de proposición para evitar toda intervención técnica previa queda desmentida o «descaradamente» expuesta por tratarse del mismo proponente que ocupa nada menos que un Gobierno en funciones.

5ª. Insiste mucho su exposición de motivos en el interés general (este si es un requisito indiscutible) que persigue. Visto desde España, mucho me parece el intento con tantos problemas que tenemos. Pero si se trata de pacificar Cataluña como parece deberían haberla calificado así: Ley para la pacificación de Cataluña. Solo que antes debieron oír a todos los catalanes, no solo a los que por estar en el Congreso pueden pagar el favor con votos.

6ª. Lo más llamativo: nunca hemos juzgado el pensamiento que es libre. Por vez primera silenciaremos el CP siempre que solo haya habido intención de independizarse cualesquiera hayan sido los hechos.

7ª. Es obvio que esta Ley costara mucho dinero a los españoles y no tiene más contraprestación que unos votos. No sé si el próximo Gobierno será constitucional, pero sé que visto lo visto será dudosamente legítimo. El fin no siempre justifica los medios.