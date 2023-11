Después de una surrealista discusión sobre la nada, es decir, en ausencia de un texto, por fin ya tenemos uno en forma de Proposición. Su presentación en sede parlamentaria constituye solo el primer movimiento de una larga partida en la que intervendrán múltiples jugadores en un periodo de tiempo no fácilmente determinable. Comenzaré con analizar este «primer movimiento» para terminar con un mero índice de los siguientes movimientos jurídicos.

Tras semanas de defensas o descalificaciones de un mero «concepto», por fin ya tenemos un texto del que hablar con propiedad los juristas. Obviamente resultaba insólito proclamar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de un «recuerdo normativo». En efecto, porque la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad penal estuvo vigente en España hasta el 24 de mayo de 1996. Así, el artículo 112,3 del Código Penal declaraba que la responsabilidad penal se extingue: «Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos». Pero con la aprobación del Código Penal de 1995, esta modalidad del arcaico derecho de gracia se derogó. Ahora parece que vuelve al modificarse de nuevo el Código Penal y reintroducirla como causa de extinción de la responsabilidad penal, junto al indulto, en el reformado artículo 130, 1, 4º del Código Penal (Disposición Adicional Primera de la Proposición).

De modo que, desde la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978, y hasta el 24 de mayo de 1996, la amnistía convivió pacíficamente con la Ley Fundamental sin que ninguna instancia jurisdiccional declarara su contrariedad a la misma. Bien es cierto, que para la mayoría del profesorado de penalistas resultaba una institución constitucionalmente sospechosa.

Pero de la sospecha a la afirmación, categórica y previa de su inconstitucionalidad, jurídicamente media un abismo. Es decir, un pre-juicio. Ahora, conocido el texto, ya podemos comenzar el examen reposado de sus extenso Preámbulo, de sus dieciséis artículos, de dos Disposiciones Adicionales y una Final. De gran trascendencia el artículo 1, que declara la amnistía de los actos que enumera. Los efectos de la amnistía se extienden a la responsabilidad penal, administrativa o contable (artículos 3 a 8). Muy elaboradas son las reglas procedimentales contenidas en los preceptos 10 al 16. Y llama la atención la expresa exclusión de la amnistía de determinados actos constitutivos de delitos graves contra bienes personales, terrorismo, traición, contra intereses de la Unión Europea, o cometidos por motivos discriminatorios (artículo 2).

En definitiva, pueden desechar prácticamente todo lo escrito hasta ahora y comenzar por el principio: la norma. Que, por cierto, y tras una primera lectura, presenta una correcta y elaborada técnica jurídica.

Termino enumerando los siguientes pasos. El segundo movimiento se dará en sede parlamentaria, ya que, al elegirse la vía de la Proposición, esto es, el impulso legislativo desde el Congreso de los Diputados y no por medio de la iniciativa gubernamental (Proyecto), no son necesarios los informes preceptivos de otros órganos consultivos. Será interesante conocer si se presentan enmiendas en el Congreso por parte de los Grupos impulsores, para tal vez corregir o matizar el texto. También se adivina convulsa su tramitación en el Senado, en el que la mayoría conservadora tratará de frenar la iniciativa por todos los medios disponibles. No obstante, el artículo 90 de la Constitución señala un plazo máximo de dos meses.

El tercer movimiento lo integrarán los recursos de constitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional, impugnando la Ley Orgánica una vez aprobada y publicada en el BOE con un plazo de tres meses. Entre los legitimados para interponerlos conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, previsiblemente lo hagan cincuenta diputados, cincuenta senadores y algunas Comunidades Autónomas. No obstante, su presentación no suspende la vigencia ni la aplicación de la ley (artículo 30 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).

A su vez, el cuarto movimiento correrá a cargo de la presentación de las cuestiones de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Aquí la legitimación corresponde a jueces y tribunales competentes que la promuevan alegando dudas acerca de su constitucionalidad (artículos 9 de la Proposición). Y aquí, también considerando los precedentes, es fácil pronosticar qué órganos judiciales lo promoverán. Y en este caso, el planteamiento de la cuestión si origina la suspensión provisional de las actuaciones (artículo 35, tres, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), lo que comporta en este asunto dejar sin contenido la amnistía.

Por fin aparentemente el quinto y último movimiento, al menos en el ordenamiento interno español, lo protagonizará el Tribunal Constitucional al resolver los citados recursos y cuestiones. Y en su seno tampoco deben descartarse previsibles complejidades iniciadas con abstenciones y recusaciones.

Ni spoiler ni bola de cristal, pero con certeza tendremos una larga partida ante una norma tan compleja e inusual dentro de una sociedad muy polarizada antes siquiera de conocer el texto jurídico. Continuará.