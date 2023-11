Al pensar en la motivación de que tenga que existir un día internacional para tantas cosas, siempre es la misma, llamar la atención. Y tiene que hacerse para que, en esta vida tan ajetreada que todos llevamos, paremos un poco y pensemos en las cosas que, de otra manera, no haríamos.

En el día Internacional para la Tolerancia, podemos preguntamos si somos tolerantes, y la respuesta sería inmediata, soy muy tolerante porque admito en mi entorno personas de otras razas, de otras religiones o identidades de género, ... Pero realmente ¿eso es ser tolerante?

La tolerancia es el respeto a lo diverso, a las diferentes opiniones, formas de ser, culturas, razas, ...

Es muy democrático, suena muy bien, está bien visto y es ser moderno, ser tolerante, pero no todo el que de palabra se dice tolerante lo es. Y no es fácil serlo. A todos nos viene a la cabeza la famosa película «Adivina quién viene a cenar esta noche», que en 1967 era totalmente rompedora porque no era nada normal admitir en la familia a una persona de otra raza. Pero el planteamiento es totalmente actual, una cosa es aceptar tener compañeros de trabajo e incluso vecinos diferentes, y otra muy distinta que formen parte de la familia. Ya más cercana en el tiempo, la película francesa «Dios mío, ¿pero ¿qué te hemos hecho?», cuando las hijas de unos burgueses católicos se casan con descendientes de inmigrantes en Francia, de diferentes orígenes étnicos y religiones. Ambas imprescindibles películas, nos hacen desternillarnos de risa, pero a quién piense, pueden dejarle un poso de reflexión.

Y si lo comparamos en el tiempo con el «Tratado sobre la tolerancia» de Voltaire, parece que hemos adelantado y mucho, y que ya no se asesina, sin más, por tener una religión diferente, ni tenemos libros prohibidos. ¿O sí?

Qué ha pasado sino con Ahmed Salman Rushdie, escritor y ensayista británico-estadounidense de origen indio, que fue atacado en EE. UU., perdiendo la visión en un ojo y la movilidad en una mano y sólo por haber escrito Los versos satánicos. Obra que generó gran revuelo cultural y político, y que le valdría una condena a muerte en un edicto religioso o fatwa, emitido por el ayatolá Ruhollah Jomeini, por el supuesto contenido blasfemo del libro.

En el s. XXI aún tenemos muchos problemas sin resolver, fruto de la falta de tolerancia, de la falta de respeto hacia los demás, de no admitir la diversidad en nuestras familias, en nuestras casas. Y vivimos en el siglo de la globalidad, que permite tener mayor apertura de mente, donde viajamos y conocemos otras culturas, estudiamos los errores de otras épocas, pero seguimos percibiendo formas de exclusión, seguimos viendo las diferencias como conflicto en vez de como riqueza, y ¿qué hacemos?

Cuántas veces se comenta entre adultos la moda de los tatuajes y pearcings, despreciándolos; y entre los jóvenes se critica el ir a la Iglesia, despreciándolo también. Los desprecios, en general, son fruto de la ignorancia, del miedo a lo desconocido, del ninguneo del otro, del rechazo a los valores y a la educación de otros, ...

El miedo irracional hacia lo desconocido nos hace cometer muchos errores, y debemos ser fuertes y evitarlo, abriéndonos hacia nuestros semejantes, porque seguro que aprenderemos mucho más y evitaremos conflictos innecesarios. Nadie nos va a quitar lo que merezcamos.

Una forma de luchar contra la intolerancia es la que fomenta Fundación por la Justicia, a través de la educación, la mediación-cultura de la paz, la no violencia, la apertura a los sentimientos, pensamientos y formas de ser y de estar de otros, consiguiendo una sociedad inclusiva e integradora. Hemos de asumir que toda forma de pensar, de ser y estar, de otros, es, al menos, tan buena como la nuestra, que nadie está en posesión de la verdad absoluta y que cualquier diferencia no es un ataque, sino un enriquecimiento. Humans Fest es uno de los proyectos que tenemos en la Fundación para intentar sensibilizar en Derechos Humanos, porque no hay Derecho Humano sin Tolerancia, respeto, diálogo, educación, apertura,... Hay que seguir aprendiendo de los otros y no perder la curiosidad de cuando éramos jóvenes.