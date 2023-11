Ya se sabe que la gente se acompleja por cualquier cosa: que si somos bajos, que si estamos gordos, que si ganamos poco … y así hasta una veintena de razones para sentirse desgraciada. Dichos motivos pueden llegar a articularse en forma de red: las personas anglohablantes de estirpe nórdica, es decir los héroes y las heroínas de Hollywood, constituyen el estereotipo de nuestros sueños eróticos inalcanzables. Ya hace tiempo que sucede: en mi generación todos los chicos soñábamos con Sigrid, la novia del Capitán Trueno, que era una especie de noruega de buen ver. Seguimos igual: mi nieta de cuatro años y sus amigas se pasan el día leyendo un cuento de Frozen, esa historieta de la factoría Disney, cuyas protagonistas son nórdicas también.

Estos complejos también afectan a los estereotipos negativos. España ha sido tradicionalmente un país de acomplejados que sentían vergüenza de la inquisición (como si no hubieran quemado herejes en otros países) y del genocidio de los indígenas americanos (mucho menos sangriento que el de las potencias coloniales europeas en África durante el siglo XIX). Pues bien, todos sabemos que la democracia fue un invento de los atenienses libres, que los romanos, sus albaceas autoproclamados, corrompieron descaradamente. Hoy día el mensaje que se difunde por los medios es que dicho sistema de organización política nació en Inglaterra en 1215 cuando el rey Juan I firmó la Carta Magna concediendo algunas libertades al pueblo. Bueno, pues dicha primacía no es cierta, la democracia aparece en la península ibérica un cuarto de siglo antes (1188), cuando el rey Alfonso IX de León –el reino cristiano más poderoso a la sazón– convocó una curia regia a la que asistieron por primera vez los habitantes de las ciudades, junto a los brazos nobiliario y eclesiástico. En otras palabras: aquel fue el primer parlamento democrático de Europa y de ahí que en 2013 la Umesco les concediese la distinción de «testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo» en su Memoria del Mundo. En el mismo orden de primicias históricas figuran la primera ordenación legal del comercio internacional –el Consolat de Mar, fundado en Barcelona en 1260– o la primera declaración universal de los derechos humanos, que fueron las Leyes de Indias (Burgos, 1512).

No crean que estas reflexiones son como las de aquellos autores soviéticos empeñados en atribuir todas las conquistas del espíritu humano a la U.R.S.S. Considérenlas simple muestra de la estupefacción de un observador que asiste impotente al olvido de las bases de nuestra cultura democrática finisecular y al retrato sesgado que se está utilizando No es necesario insistir en que hemos entrado en una etapa de difíciles negociaciones para resolver un viejo contencioso cuya solución consiste en pasar de la conllevancia a la convivencia, que diría Ortega. No soy jurista y no sé hasta dónde están justificadas las razones aducidas por unos y otros. Lo que sí sé es que de uno de los lados no hay un estado fascista canalla, como nos quieren hacer creer (y, lo que es peor, creemos nosotros mismos), sino un gran país. Si el problema catalán no se aborda con el propósito de construir un edificio convivencial duradero, puede ser peor el remedio que la enfermedad.