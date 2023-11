Dar en la Diana

Pedro Sánchez ha cambiado en esta ocasión de estrategia y, ante el cerrojazo informativo, prospera el negocio de las quinielas ministeriales. A riesgo de incurrir en un buen patinazo, como son días de casino (me quedo con los de Torrelodones y Las Vegas, provincia de Murcia), si tengo que apostar lo hago por la continuidad de Diana Morant. Y subo la apuesta: continuidad y algo más en forma de cartera con más funciones. Los movimientos de los últimos tiempos en torno a la exalcaldesa de Gandia invitan a pensar en algo así y nada hay para que no sea así. Y hasta aquí podemos leer.

El refuerzo de Diana Morant, si finalmente sucede (cuestión de horas), supondrá señalarla desde Ferraz. Es como decir que es la preferida para el futuro valenciano, la que cuenta con los avales de la dirección socialista ante lo que venga, siempre con la salvedad de lo que puedan decidir los militantes en su momento.

Sigamos para bingo. ¿Ministro Ximo Puig? Diría que más sí que no, pero no me atrevería a apostar. Diría que hay gestos del expresident y su entorno que indican que hay muchas posibilidades: igual no para Política Territorial, donde cuenta el peso de Isabel Rodríguez en Ferraz y Moncloa (ha sido la portavoz), pero sí en Transportes o Industria. Diría que está en la pomada, y que lo sabe, pero que Puig, que ha pasado estas últimas horas apartado del ruido en su Morella, sabe mejor que otros que estas decisiones penden de un fino hilo hasta el último momento: un nombre puede depender del encaje global de piezas, un comentario en el minuto final sobre posibles reacciones periodísticas o políticas puede cambiar una decisión cerrada. Así que la moneda está en el aire, como aquella canción de La Habitación Roja (al final, todos los caminos llevan a Diana Morant).

Cualquiera de los demás que aparecen estos días en las quinielas y los corrillos socialistas (Arcadi España, Gabriela Bravo o José Luis Ábalos) entra en la categoría de sorpresa. Quien apueste por ellos hace saltar la banca. Difícil además cuando los dos requisitos seguros (o dados como tales) de esta partida son que habrá menos carteras y que el grueso del gabinete que funciona desde 2021 va a continuar. Ahora, falta esperar a ver quién da en la diana.