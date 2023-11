A punt de complir-se dos mesos dels 23-J i després de dia i mig de discursos intensos farcits de crispació i de més d’una actitud allunyada de l’educació parlamentaria els lleons que guarden les portes del Congrés, temple de la democràcia, han gaudit de la ‘fumata bianca’ anunciadora ‘urbi et orbi’ del ‘habemus Petrus’ esperat per alguns i denostat per altres. El perdedor de les eleccions, Pedro Sánchez, era investit president del Govern front a un Alberto Núñez Feijóo que, malgrat ser el guanyador no havia aconseguit els 176 vots necessaris, tan sols havia convençut perquè el votaren els representants de la ultradreta. Com va dir Aitor Esteban a Feijóo, el seu tractor no marxa perquè ha espatllat el motor amb l’oli de Vox. A més d’un aquell dijous se li van atragantar les olives del vermut en escoltar que Pedro Sánchez l’endemà, en jurar el càrrec davant el rei, deixaria de ser president en funcions per ser un president amb totes les de la llei malgrat els intents de ‘tamayazo’ de la dreta cridant, desesperats, a la rebel·lió als diputats socialistes.

Els dies abans de la votació la dreta extrema i l’extrema dreta havien tocat ‘a generala’, les trompetes cridaven els ciutadans ‘d’ordre’ a defensar la pàtria al crit de «España se rompe», consigna que venen repetint des de fa anys, però Espanya no es trenca i ells es queden, una vegada més, guardant els crits i les pancartes per una nova ocasió d’eixir al carrer a intentar recollir vots amb la bandera de l’odi i la mentida, perquè ni Espanya acabarà feta bocins, ni a Ayuso li agrada la fruita. Han estat, i continuaran, ‘tornant-li la trompa al xic’, com em deia la iaia Vicenta quan jo insistia en alguna cosa, els violents d’extrema dreta continuaran al carrer Ferraz llençant pots de cervesa, buits, això si, als antiavalots, al temps que els practicants del nacionalcatolicisme, agenollats, resaran un rosari a alguna Mare De Déu demanant que un raig diví acabe amb aquests impis esquerrans que s’atreveixen a governar un país que ‘ells’ sempre han pensat era la seua propietat particular. Tranquils que, encara que unes poques decenes de comandaments militars retirats demanen a l’exèrcit una asonada que faça fora de Moncloa a Sánchez, ningú els secundarà, la economia ha respost favorablement al resultat de la investidura del líder socialista, divendres la Borsa va experimentar la major pujada des de febrer del 2020, malgrat que la noticia de la continuïtat de Pedro Sánchez no fou molt ben rebuda entre els 1.800 empresaris reunits a Madrid per parlar del corredor mediterrani que, quan el Secretari d’Estat de Transports va anunciar la victòria de Sánchez, van esclatar amb una esbroncada i xiulets. Una reacció momentània sense conseqüències perquè saben que aquest Govern governarà sense enfadar el gran capital, com ha fet aquests últims anys. Simplement unes quantes reformes per acontentar els seus votants però sense fer retallades considerables als beneficis dels de sempre. Recordem que la banca encara no ha tornat la majoria dels molts milions d’euros públics amb els que fou rescatada. L’amnistia, la bubota que han agitat des dels quatre cantons de l’espectre polític i mediàtic ha estat l’esquer, l’excusa per atacar Sánchez des de les dretes i, també, des d’alguns que es tenen per centristes i fins i tot progressistes. Amnistía, paraula tabú, que ha servit per movilizar contra Sánchez a tiris i troians. Amnistia, fa uns mesos estava fora de la Constitució, ara ha esvalotat el galliner nacional, Amnistía, no se si arribarà a bon port, son molts i poderosos els que la tenen al punt de mira. La legislatura serà dura, el PP i Vox ja fan ‘filibusterisme’ abans de començar, i els independentistes vigilaran durament el compliment dels pactes.