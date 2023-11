Las condiciones indignas en que vive una parte importante de la infancia en el mundo nos impiden permanecer indiferentes. Es un deber irrenunciable, aunque sea hiriente, reflexionar sobre su situación en el día en que se celebra el aniversario de la publicación de la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia.

No es difícil predecir que la principal preocupación ahora es la realidad de toda la población infantil que está sufriendo los estragos de la guerra en la franja de Gaza. Pero hablar sólo de eso podría hacernos pensar que todo es fruto de un conflicto, que, de forma tortuosa, se alarga en el tiempo, a pesar de las llamadas a la paz de todos los organismos internacionales. Y, como en todas las guerras, el sector de población más perjudicado es la infancia.

Tratando, aunque sea difícil mirar a otro lado ni por un momento, de abarcar a toda la población de menor edad y más desprotegida, la preocupación teórica por la infancia queda reflejada por la atención a sus problemas y la búsqueda de soluciones en todos los foros internacionales, de los que el mayor representante es la ONU. Los problemas de la infancia, incluyendo la atención a la educación, a la salud, a la lucha contra el hambre y la pobreza, están presentes en muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es cierto que hemos avanzado algo en esta lucha, pero sólo hemos conseguido pasar de la vergüenza al sonrojo. El número total de personas que vive por debajo del umbral de la pobreza ha disminuido ligeramente, el número de niños vacunados contra algunas enfermedades ha aumentado. No se puede decir que no hayamos hecho nada, pero no hacemos lo suficiente. En relación a la infancia, el mundo va muy despacio. La pobreza es más grave y afecta más a la población infantil que a otros intervalos de edad.

Según Unicef, en muchos países, la incidencia de pobreza para el grupo de niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años es mayor entre 19 y 31 puntos porcentuales que la del grupo de personas de más edad. Y este problema no afecta sólo a países con desarrollo escaso. Save the children calcula que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta a 2,2 millones de niños y niñas en España, esto es, un 28,3 % de la población infantil.

En nuestro país, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, recuerda que «romper el círculo de la pobreza desde la infancia, además de ser una cuestión de justicia social, es de inteligencia colectiva». En efecto, no se puede construir una sociedad más justa sin sentar las bases desde la infancia, promocionando la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas, independientemente de su extracción social. Debemos participar todos, en la medida de nuestras posibilidades, día a día, en este objetivo. Fundación por la Justicia colabora desde hace más de 10 años en un programa de ayuda a escolares en situación de dificultad, tratando de mejorar la calidad de su alimentación y su ocio.

Sea cual sea el país y su estructura social y política, lo que predomina son los intereses a corto plazo de la población adulta. La sociedad occidental se estremece ante las violaciones flagrantes de los derechos de la infancia, pero se tienen poco en cuenta sus necesidades para el diseño de las ciudades, el transporte, el horario escolar, la investigación médica, etc.…

Se comete un error básico: Diversos trabajos científicos han mostrado que las experiencias adversas en la infancia dejan una huella personal permanente, que tiene repercusiones individuales (mayor incidencia de enfermedades) y colectivas (alcohol, drogas…) y, derivado de ello, contribuyen a generar una humanidad enferma. Si no mejoramos ahora la situación de la población infantil, comprometemos el futuro de la sociedad en que vivimos.

Debemos asegurar el acceso de todos los niños y niñas a una alimentación sana, una educación correcta, una atención sanitaria adecuada y una estabilidad familiar que les permita amanecer cada día, no sólo sin miedo a la vida, sino con ganas de vivirla. Como rezaba el lema del Congreso Internacional de Pediatría Social, recientemente celebrado en Valencia, necesitamos «construir espacios seguros» para ellos. Es nuestra responsabilidad.