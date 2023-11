Algo similar al título de una película de éxito ha sido la tarea de formar gobierno, con una matemática parlamentaria endemoniada, llena de paradojas de difícil ajuste. A pesar de la tormenta, y con peajes de muy complicada gestión, la legislatura está servida, larga o corta, lo cierto es que ya tenemos las bases para que se pueda desarrollar una función que es indispensable para la convivencia.

Necesitamos gobierno, necesitamos una administración que responda a las demandas de los ciudadanos, gran parte de los condicionantes que consiguen una vida mejor tienen que ver con la función ejercida por sistemas de protección social, a los que les otorgamos la misión de velar por nuestra salud, dispensar una educación adecuada y que nos ayuden en los momentos de mayor adversidad, cuando se producen golpes de la vida que no podemos resolver individualmente.

Todo lo anterior y mucho más corresponde a los poderes públicos, es cierto que nuestro sistema, cuasi federal, delega gran parte de las competencias en materia de bienestar a las Comunidades Autónomas y que sobre ellas recae la responsabilidad de gestionar hospitales, colegios y ayudas a las personas dependientes. Pero, el Gobierno de la nación es el eje central para que esta tarea se produzca en condiciones de calidad y eficacia. Los presupuestos son una primera referencia obligada para responder adecuadamente. Algunas comunidades como la valenciana, tienen un importante déficit respecto a su financiación, algo que se arrastra demasiado tiempo, que provoca un endeudamiento creciente que puede hacer muy complicado mantener los niveles asistenciales actuales si no se resuelve definitivamente este desajuste presupuestario.

Pero el Ejecutivo español es bastante más que el otorgamiento de presupuestos, tiene la responsabilidad de armonizar, mediante leyes, los dispositivos de mejora de la calidad de vida, garantizando la equidad territorial. Cuestiones tan importantes como lograr que seamos uno de los países más seguros del mundo es una tarea que corresponde al Estado, en colaboración con los otros dispositivos autonómicos y municipales. Sin olvidar la política exterior, bajo el paraguas de la Unión Europea, algo de trascendental importancia en un momento como el actual con dos conflictos bélicos que requieren posiciones claras y solventes. Y por supuesto, es un escaparate, para generar confianza en los inversores a la hora de apostar por territorios en los que vale la pena detenerse y ayudar a la creación de la riqueza. Todas estas cuestiones y otras muchas son las que estaban en juego a la hora de constituir un gobierno o seguir con una inestabilidad prolongada que no permite avanzar en ninguno de los temas claves que nos afectan.

Posiblemente, no sea fácil el tiempo para una legislatura que comienza a trompicones, pero tenemos que confiar en que la inteligencia y la concordia acompañen para lograr la estabilidad necesaria que haga olvidar escenas que distorsionan la imagen de un país que no está sometido a la tensión que algunos han buscado provocar. En todo caso, a los ciudadanos nos corresponde exigir que sea esta la hoja de ruta de los que ahora comienzan, eficacia en la gestión y acierto en las decisiones. En cuanto a la oposición hay que demandar que se encargue de desarrollar adecuadamente su labor en el Parlamento, para, de esta manera, garantizar que las instituciones funcionan. Esa es la única fórmula que permitirá que sigamos avanzando y no nos detengamos en un embarrado circo mediático que solamente beneficia a sus promotores.