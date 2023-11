La celebración del 25N, día internacional de la lucha contra la violencia de género, viene marcada esta semana por la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y el intenso y encarnizado debate en torno a la amnistía. En medio del enrarecido clima político y social, la agenda nacional y autonómica hará un hueco, casi por inercia, a una fecha en la que, como todos los años, hay poco que celebrar y mucho que lamentar. La violencia contra las mujeres en todas sus formas e intensidades sigue arrojando cifras incompatibles con una sociedad avanzada en derechos, estadísticas terribles que, sin embargo, no han conseguido situar este drama como un asunto de Estado. No hay más que cronometrar el tiempo que se le dedicó en el reciente debate de investidura para darse cuenta de que está lejos de ser una prioridad para los partidos. Causa o efecto, quizás, de la agenda setting, el caso es que en el último barómetro del CIS, sólo supone un problema para el 2,6% de la población (el porcentaje baja al 0,6% para quienes es el primer problema que tiene España), lo cual no deja de ser sorprendente pues estadísticamente la violencia machista afecta directa o indirectamente a más de 24,7 millones de mujeres, es decir, a la mitad de la población. Al respecto hay varias explicaciones, entre ellas que la sociedad ha normalizado la violencia de género y que, de alguna manera, el discurso negacionista de Vox va calando.

En todo caso, los motivos son complejos e indisociables de una cultura que, en términos generales, sigue siendo patriarcal y en la que las mujeres son más objeto que sujeto. La desigualdad, a la postre, caldo de cultivo de la violencia machista, sigue siendo fácil de detectar al encender la televisión, hojear una revista o salir de paseo, por poner sólo unos ejemplos. En todo caso, todo intento de terraplanismo se da de bruces con la realidad sólo con el dato de que uno de cada cuatro españoles admite haber pagado por sexo. Amelia Tiganus, superviviente del sistema prostitucional y activista feminista, comentaba durante una charla organizada por el Ayuntamiento de Paiporta hace unos días que en Alemania, uno de los países que ha optado por la regularización de la prostitución, el sistema judicial está encontrado serias dificultades para luchar contra las violaciones ya que, como el cuerpo de las mujeres ha llegado al mercado como producto, las agresiones sexuales podría llegar a considerarse un hurto o, quien sabe, una mera apropiación indebida. Lo que resulta evidente es que, tras siglos de impunidad en los que pegar o violar a una mujer no era ni delito ni pecado, la violencia de género, ahora sí, sancionada por ley, sigue sin ser algo subversivo para el sistema, pues de otro modo, no se entiende cómo en la lista de los problemas que tiene España ni si quiera figure entre los diez primeros. La escritora feminista francesa Virginie Despentes, en su último libro Querido capullo, invita a reflexionar sobre el escándalo nacional que supondría que cada dos días un empleado matara a un patrón. «Cuando haces el paralelismo te das cuenta de hasta qué punto el feminicidio está tolerado», reflexiona. Cabe pensar que en una sociedad como la nuestra regida bajo los parámetros capitalistas una violencia, digamos, ‘patronal’ (por seguir el símil) sería tan disruptiva como intolerable. Y muy probablemente, las calles se llenarían a diario de manifestantes exigiendo el fin de esta suerte de ‘patronicidio’. España se rompe, sí, lo hace todos los días en que se asesina o maltrata a una mujer.