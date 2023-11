Esta columneta, la setmana passada tractava de la necessitat d’un cànon lingüístic en valencià, pròxim a la parla natural de la majoria de valencianoparlants. Deia que el model impulsat pel noucentisme elitiste no havia prosperat en el poble pla. I citava a Jordi Manent, filòleg, escriptor i subdirector de la Revista de Catalunya, en el pròleg d’El valencianisme lingüístic, d’Abelard Saragossà (Ed. Àrbena), apunta: «Així que, per desgràcia, el model lingüístic fusterià s’allunyà del valencià parlat al carrer i s’apropà al model del català estàndard de Catalunya». Esmentava també l’escassa identificació dels valencianoparlants amb eixe model i el rebuig que suscita per les connotacions polítiques que pot representar i per la supeditació de les voluntats valencianes a les catalanes, en la qüestió lingüística.

Però el motiu més decisori de la no assumpció del model elitista, procedent del noucentisme català, entre la majoria de la gent valenciana, és l’absència d’un poder amb suficient «armament» que tinga eixe model com a propi. Entenent per poder amb «armament» un estat o poder nacional, amb capacitat política, econòmica, jurídica i militar.

Com ja hem esmentat en alguna altra ocasió en esta columneta, el prestigi i la influència d’una llengua estan molt en funció de la capacitat i el poder econòmic, polític i militar de qui sustenta eixa llengua o patró lingüístic.

En el nostre cas, històricament i actualment, és el castellà, llengua amb l’»armament» citat suficient, per la via de la imposició, primer, i per la inèrcia de la pressió del poder, després, l’idioma que minoritza i debilita el valencià en l’ús social i en la transmissió generacional. I el noucentisme català no ha tingut ni té eixe «armament».

Una llengua o model lingüístic sense un estat, amb els poders que conformen un aparell estatal, no té possibilitats d’estendre’s. I la idea d’una llengua, una cultura, una nació ha sigut una gran equivocació del noucentisme català i del fusterianisme valencià, independentment de la seua bona o equivocada intenció.

L’expansió i potenciació d’una llengua, o d’una variant lingüística, en la majoria de casos, tenen origen en invasions militars o en «raons» bèl·liques. El llatí s’expandí pel poder de les legions romanes. El castellà, a més de l’expansió per tota Hispània amb «armament·» «pertinent», es va introduir en l’actual Llatinoamèrica acompanyat pels conquistadors i els seus arcabussos, trabucs, canons i llances. I la potència de l’anglés, a banda dels efectes del colonialisme britànic, es deu al resultat de la II Guerra Mundial. Si, desgraciadament, l’haguera guanyada Alemanya, probablement, l’idioma de Shakespeare no seria tan important com és.

Per tant, descartats, òbviament, els poders i els processos «armamentístics» i vista l’escassa influència de l’ortodòxia lingüística i de la filologia «sagrada» en la recuperació social i en la transmissió generacional del valencià, caldria fomentar en tots els àmbits el model de valencià natural i normatiu, com el de «este», «partix», «veure», «vos vullc», avalat per l’AVL, que cree més identificació i autoestima en la ciutadania valenciana. I calen més foment i molts més usos institucionals i en tots els àmbits. I canvis legals que comporten més suports legals. D’això, en seguirem parlant.