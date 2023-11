El passat 25 de novembre, Dia internacional de l’eliminació de la violència contra les dones, es posava de nou l’altaveu en una de les xacres més devastadores a combatre en qualsevol societat de qualsevol racó del món: assassinar, maltractar i torturar les dones pel fet de ser dones i d’atrevir-se a dir no a les seues parelles o ex-parelles, i les maneres en què aquesta violència es pot exercir són múltiples i variades…, potser infinites. Des de les formes més evidents a les subtilitats quotidianes, també anomenades micro-masclismes, el ventall de possibilitats augmenta cada dia, perquè si la imaginació no té límits, una mentalitat masclista i malalta, entreverada de complexos i frustracions, esdevé una maquinària infal·lible de matar dones, amb un gran nombre de possibilitats. Qualsevol espai és bo per a la tortura, des de la cuina de casa a l’àmbit laboral, passant per l’estació del metro, un carrer mig a fosques, un concert, uns sanfermins, o inclús una manifestació…, no n’hi ha límits. Quan la televisió ens mostra el rostre d’una dona unflat i morat, que s’ha alliberat del seu botxí de miracle i sobreviu com pot, mai no saps fins a quin punt airejar-ho als mitjans amb tots els detalls és una tècnica dissuasòria o, ben al contrari, dona idees i amplia el manual d’ús, perquè els ressò i la influència que exerceixen els mitjans de comunicació sobre les persones sabem que és enorme, per a bé i per a mal.

La imatge de les nines unflables, durant les protestes davant de la seu del PSOE a Madrid, al meu parer, marca un punt d’inflexió en aquesta barbàrie que no podem deixar passar ni tampoc entendre-ho com una anècdota més. L’ús d’aquestes nines no és una forma més de protestar, és una manera de reivindicar la violència masclista i d’alimentar l’imaginari col·lectiu dels maltractadors, on les dones només som objectes sexuals penetrables, i si som de silicona molt millor que de plàstic barat, per a no escaldar-se amb la fricció. Aquesta forma tan directa i cruel de mostrar a tota la societat la imatge d’aquestes nines, intentant fer-nos creure que és una forma molt imaginativa d’adornar el dret legítim a la manifestació, és una manera covarda i encoberta de fer apologia del masclisme, que exigeix una denúncia per tots els grups parlamentaris, perquè reforça i alimenta la imaginació d’un monstre que enguany, i de moment, compta amb 52 dones assassinades per les seues parelles o ex-parelles.