Las fiestas del año 1992, el que pasó a la historia como el año de España, proyectó la confirmación de la crisis en el siguiente. 1993 llegó con una resaca económica de calado. La cifra de paro pasó de los tres millones de personas y el PIB se puso en negativo. En dicho contexto histórico nació la Fundación Novaterra con una irrenunciable convicción: todos somos responsables de todos. Son 30 años en los que hemos sido capaces de articular en torno a individuos, entidades e instituciones; un plan de acción social que se origina y fundamenta en el carácter altruista y la solidaridad a fondo perdido.

Novaterra no es una asociación de afectados, ni tampoco una simple agencia de servicios de empleo, algo que sería legítimo. Novaterra es un empeño colectivo que nace, como expresión de solidaridad y fraternidad, desde la Sociedad Civil hacia las personas que padecen pobreza y exclusión. Somos conscientes de que la problemática social que afrontamos es poliédrica. Desempleo, sinhogarismo, precariedad, pobreza y tantos otros retos sociales han pasado de ser problemas crónicos y estructurales a permanentes para demasiadas personas. Un hecho al que no deberíamos acostumbrarnos. Mientras las crisis se suceden y agudizan, y en estos 30 años hemos tenido unas cuantas desgraciadamente, la desigualdad crece y se agrava.

En Novaterra creemos que todos estamos convocados a poner remedio a esta tarea ingente. Remedio y no parches. Porque Novaterra es una llamada abierta a la unidad, consciente de la gran envergadura del problema y, por ello, este proyecto aglutina a colectivos y personas de la sociedad valenciana. Solo en el último año, hemos trabajado con 1.200 mujeres y hombres, a las que hemos mejorado sus condiciones y generado habilidades profesionales para hacer posible su empleabilidad. Una tarea de promoción realizada persona a persona. Por unas travesías que van desde la desesperanza sin horizonte, hasta el reconocimiento de la dignidad.

Todo esto, aun siendo importante, sería insuficiente si no provocáramos cambios que transformen determinadas condiciones injustas. Tratamos de generar el mayor impacto social a nuestro alcance porque es preciso mostrar las insuficiencias, las barreras y las injusticias del sistema, denunciarlas y trabajar para cambiarlas y derribarlas. No hacerlo supondría sumisión ante lo injusto y, sin pretenderlo, convertir a la propia sociedad, y a los individuos que la integran, en cómplices de situaciones inadmisibles.

La innovación social está en el origen de Novaterra. Hemos creado empresas para la inserción de personas que, durante un tiempo, mejoran en ellas sus valores profesionales para acceder después al mercado laboral con la mayor garantía de éxito en dicho proceso. Preferimos enseñar a pescar que regalar peces. Es más difícil, pero da mejores resultados en el tiempo. El empeño del cambio pasa por el desarrollo permanente de la capacidad de innovación social de la que seamos capaces. La sociedad muta y la acción sobre ella también debe ser dinámica, atenta a reformular estrategias, y a innovar de forma constante para llevar a cabo la misión.

El emprendimiento y la promoción de empresas sociales forma parte de nuestra carta de identidad y, en este quehacer, crecen nuestras empresas. Entre ellas, y de las que nos sentimos muy orgullosos, Novaterra Catering, Novaterra Social Logístics y Cuinaterra. Con ellas, asumimos el empeño de poner en pie otras nuevas al evidenciar, no lo duden, que se puede hacer empresa poniendo a la persona en el centro. Queremos sensibilizar, generar conciencia y contribuir a que la vertebración social se oriente hacia valores de fraternidad y el compromiso de la ciudadanía. La envergadura de la tarea no puede ni desanimarnos ni desmovilizarnos porque, por grande que sea el reto, estamos convencidos de que no es verdad que no se pueda hacer nada. No se olvide que el único esfuerzo inútil es el que no se hace.

En nuestro 30 aniversario, queremos también dar las gracias a todas las personas y entidades que, a lo largo de este tiempo, se han incorporado a este compromiso. Desde los integrantes de nuestro amplio Patronato hasta el conjunto del voluntariado que nos acompaña de manera tan fiel y generosa. Y, por supuesto, a nuestra excelente plantilla de profesionales enormemente identificados con la misión de Novaterra.

Si creemos que otro mundo es posible, que otra sociedad es posible, que otra economía y otra empresa son posibles… si nos mueve la utopía, hagámosla real. Somos muchas más personas y organizaciones las que perseguimos cambios y mejoras. Y, afortunadamente, no estamos solos en este empeño. 30 años de trabajo serio y constante han hecho que nuestro granito de arena se haya transformado en un refugio y un baluarte para quienes más lo necesitan. Nuestra visión no es la de la autocomplacencia por lo realizado, sino que la mirada se proyecta ahora hacia adelante. Buscamos nuevos retos que afrontar, con nuevas empresas y sedes donde poder impactar socialmente. Este es el quehacer que nos motiva y al que convocamos desde aquí a la sociedad. Una verdadera pasión por cambiar las cosas para mejorar la vida de las personas.