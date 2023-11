L’adoctrinament de la dreta

Res no és casual. No hi existeixen, però, les casualitats. Tot és fruit del full de ruta que han mamprès a aplicar d’ençà que van arribar al poder, tant la dreta conservadora de sempre com els nouvinguts de la ultradreta, hereus dels partits més reaccionaris tot i que s’entesten a intentar vendre fum sobre la seua «virginitat» política. La gestió que porten a terme respon a tota un seguit de promeses i projectes inclosos en el seu programa electoral amb què es van presentar a les eleccions del maig. L’esquerra s’esquinça les vestidures perquè l’arribada del PP i Vox al poder de la Generalitat ha suposat, de fet, un trencament respecte de les polítiques que s’han portat a terme les darreres dos legislatures, especialment pel que fa a l’educació pública, la cultura o les polítiques lingüístiques. Eixos partits esquerrans malden amb vehemència contra els projectes i els anuncis que es realitzen des del Consell mentre que tracten d’assumir el seu paper nou a l’oposició enmig de les distensions i les friccions internes, aguditzades, històricament, quan s’han perdut les quotes de poder que serveixen per tapar boques i apaivagar les discussions entre companys d’un mateix partit polític. Sembla que encara no han paït, veritablement, els resultats tan decebedors que van recollir. Mentre es miren el seu melic, la qüestió lingüística amb les conseqüents rèmores de la batalla d’Almansa, l’anul·lació de la taxa turística, les baixades d’impostos, les facilitats envers les grans multinacionals amb catifa roja inclosa o la promoció dels espectacles amb bous ja són aquí. Res no ens ha d’estranyar. Ja ho van prometre en el seu moment i, ara, des del seu púlpit de poder, ho porten a terme. Per tant, no hi ha cap novetat. Estava tot previst.

Si fem ús de l’hemeroteca o del nostre record trobarem totes les crítiques enfurismades que tant el Partit Popular com Vox van escometre, en el seu moment, contra les polítiques del Govern del Botànic en qüestions essencials per a l’esquerra com ara el valencià a l’escola i a l’administració, la inversió en serveis socials, l’aprovació de les lleis de protecció del medi ambient i les restriccions contra l’urbanisme depredador de l’època de la bombolla o, fins i tot, en altres àmbits com una pujada d’impostos envers les rendes més altes. Encara ressona la cridòria i les embranzides de la dreta contra el Govern del Botànic tan legítim en el seu moment com ho és ara l’actual. Sense cap mena de dubte. Així ho han decidit els ciutadans, amb llibertat. Aquelles crítiques, però, s’intensificaven al recer del que consideraven «adoctrinament» i «ideologia» de l’esquerra en la seua forma de governar. Si eixamplem la nostra visió històrica vorem que al llarg dels anys i en totes les civilitzacions darrere d’una decisió, d’un projecte o d’una iniciativa concreta sura, sempre, una pàtina ideològica que respon a uns criteris polítics determinats. Per tant, són igualment respectables tant quan es fa des de l’esquerra com des de la dreta, cadascun d’ells amb unes conseqüències concretes.

Tot i que la dreta s’enteste a destacar l’absència de reminiscències ideològiques en la seua gestió, el rerefons d’eixa realitat és ben diferent. Les seues iniciatives són fruit de la seua ideologia i d’un discurs estudiat i ben estructurat que s’han encarregat de difondre pertot arreu, primer des de l’oposició i ara des del govern i, això, no ens hauria de sorprendre. Ans al contrari, gens ni miqueta. Si fem servir les seues mateixes deduccions, trobarem que rere de cadascuna de les iniciatives que han portat a terme en quatre mesos s’amaga una ideologia, retrògrada, però ideologia al capdavall. En poc de temps, han tornat a reobrir la batalla lingüística per dividir la societat amb un afany únic de treure un rèdit electoral. Per acabar-ho d’adobar han tingut un «aliat» inesperat: la formació del Govern central amb el suport dels nacionalistes i els independentistes. El president Mazón hi ha trobat tots els ingredients per conformar el seus discurs: victimisme front a Catalunya, atiament històric dels enemics del nord, nacionalistes, socialistes i independentistes. Sols cal sacsejar eixos ingredients dins d’un recipient per trobar el còctel adient. A l’horitzó no s’albira cap novetat durant els propers mesos. Si més no, mentre Pedro Sánchez en siga president.