Si escodrinyem textos antics dels qualificats com a marginals, de seguida comprovarem com la violència –de vegades exercida d’una manera extrema, despietada– va presidir el dia a dia dels nostres avantpassats. Agressions, pallisses, ganivetades, escopetades i homicidis de tot tipus i condició estaven a l’ordre del dia en èpoques com la medieval i moderna –i contemporània–, configurant així una societat dominada, tal com en bona part encara s’esdevé hui en dia, pel més fort: per qui exerceix la violència amb major eficàcia.

Si aspirem a comprendre el passat, ni que només siga per a no repetir-ne els errors, caldrà que estudiem els múltiples tipus de violències que s’hi varen exercir i que, sovint, prenien les més diverses morfologies. Així, si bé els atacs i disputes entre mascles eren els més freqüents, tenien també un notable protagonisme els d’hòmens contra dones –en 2023 ja n’han sigut assassinades més de 50–, xiquets i ancians; i, és clar, contra els «diferents»: estrangers, homosexuals, heretges... La violència ho inundava tot, era omnipresent i constant, i s’exercia de manera tant pública com privada. En octubre de 1866 l’aleshores jutge de Torrent assegurava que, «desde que estoy en este juzgado», no havien transcorregut «ni quince días sin que tengamos un homicidio». Per tant, ja podeu imaginar què devia succeir a ciutats com per exemple València... L’estudi de la conflictivitat social resulta del tot necessari i pertinent per a poder avançar en el coneixement d’un passat del qual, ens agrade o no, som deutors. Així ho han entés els membres de l’Institut d’Estudis Comarcals (Ideco) de l’Horta Sud, que presideix Josep Maria Tarazona; i que, des de demà de vesprada i fins al dissabte a migdia, celebraran el seu VI Congrés d’Història sota el lema «Violències i repressions». Les xarrades tindran lloc al Castell-Palau d’Alaquàs i comptaran amb la participació d’historiadors i filòlegs tan prestigiosos com ara: Antoni Furió («Violència i conflictivitat en la societat medieval»); Vicent J. Escartí («Violències i marginació durant d’edat moderna»); Queralt Solé, («Violències i repressions amb finalitat política»; i Marta Garcia Carrión, que parlarà sobre «Un segle de violència i imatges: la representació audiovisual dels passats traumàtics del XX».