Se acabó el primer tramo de sesiones de control para Carlos Mazón como president. Ya nada hasta febrero de 2024. Tampoco han sido tantas: tres desde octubre. Y el líder del PPCV sale ileso. Hasta cómodo se le vio ayer, controlando en todo momento la situación, ofreciendo grandes pactos en una mano y enarbolando en la otra informes económicos con los que afear la gestión del Gobierno anterior, dejando en el aire «sospechas de malas prácticas» en las empresas públicas.

No es poco lo conseguido, si se tiene en cuenta que quienes tiene al lado en los asientos del Consell se esconden cada vez menos. El silencio plácido de los primeros días va dejando paso a una mayor presencia pública, en la línea que Juanma Badenas (el rostro principal de los radicales si hubiera que hacer hoy un torneo de protagonismos) ha instalado en el Ayuntamiento de València. Así pasa con toda una consellera de Justicia, que ha firmado una declaración de rechazo a los extranjeros de religión y color distintos (y pobres, claro) en forma de carta al ministro de Interior, señalando a un grupo concreto como responsable del aumento de violaciones grupales. Tesis similar a la que difundía el teniente de alcalde de València hace unos días. No son invitaciones a la convivencia. Menos cuando aún está caliente la sangre de la última víctima, en Sagunt, bien cerca. Creíamos que las personas eran lo importante y no el color, pero algunos se empeñan en demonizar el multiculturalismo, en el viejo rechazo del Otro.

La carta sobrevolaba desde el miércoles la actualidad, pero Mazón salió limpio del hemiciclo, sin referencias directas ni heridas. Al contrario, exhibió dominio de la situación. Ya ha demostrado soltura en el cara a cara. ¿Que el Consell echa a altos cargos de Cultura? Pues que se aclare la oposición, porque si los ficha, «son unos traidores»; si los mantiene, «los secuestra» (por los de Emergencias), y si los destituye, «unos sectarios». Lo tenía bien preparado. Lo esperaba. Ya lo dijo el vicepresidente Vicente Barrera, con ese aire de no estar en su sitio, mientras alrededor lo observaba la bancada popular con expectación, con cierto temor, diría uno, a ver si metía la pata, pero no.

Estas sesiones ya van dejando unas sensaciones. A Mazón, por ejemplo, se le ve menos cómodo con Rebeca Torró (PSPV), posiblemente tras el incidente del guiño del ojo y la reacción de ella. En cambio, a Joan Baldoví es como si lo esperara a porta gayola. Es así desde que le tiró en la cara que el PP había regalado a Compromís el sillón en la Mesa de las Corts.

De estas sesiones, al final, quedan frases que se deslizan casi como confesiones. Como cuando Mazón dijo que la exigencia de romper con Vox era desmantelar el Gobierno y, por tanto, ya no habría nadie con quien pactar. Un imposible «metafísico». Y la clave de la legislatura: necesita a Vox para el Consell y, por tanto, no hay margen para grandes acuerdos. Mientras tanto, Mazón estará cómodo si no se ve mucho a los socios.