El filòsof Josep Ramoneda el 1989 en un llibre, escrit poc després de l’enfonsament del comunisme, reivindicava recobrar la passió política, ja que a parer seu els poders econòmics havien segrestat la democràcia, tanmateix, plantejava com la passió política reapareixia sota formes de fanatisme... Ara vivim moments de polarització i de passió política, la proposta de Llei d’amnistia ha estat utilitzada com eina de rearmament de les dretes. La consideració de Ramoneda se situava en un context diferent del present, ja que responia més a un marc històric, el de la Caiguda del Mur, així i tot, el raonament que es feia, al voltant de la indiferència o al seu cas la passió, són dos extrems a considerar perquè afecten negativament a tota democràcia.

La passió política comporta convertir els sentiments en arguments, no hi ha debat, sols resten emocions. Aquesta és la situació, la d’uns sentiments d’identitat en suposat perill, que com podem veure ha afectat a sectors de la ciutadania de l’estat. L’historiador hispanista Carlos M. Rama sostenia, fa unes dècades, com no hi havia cosa més espanyola que el conflicte entre Espanya i Catalunya, un conflicte entre dues identitats. L’amnistia, plantejada com un instrument per reparar o obrir ponts d’entesa, s’inscriu en una línia de diàleg, de confrontació al voltant d’una taula, o siga dins del marc d’una democràcia. En moments concrets l’amnistia s’ha revelat com un pas en la resolució de problemes, així va estar a Espanya el 1977 esborrant greuges, o a Irlanda del Nord fa uns anys, en pactar l’IRA i els unionistes, per citar exemples. Que calia haver encetat el tema abans, és cert, les necessitats electorals han condicionat el desenvolupament dels esdeveniments, així i tot, centre i perifèria, amb ocasió de la Investidura s’ha fet visibles, fent possible una majoria parlamentària, de signe progressista però tenint damunt la taula la qüestió catalana. El fet és que la reacció de la dreta espanyola, especialment la més radical, s’ha llançat a avivar sentiments i actituds de defensa de la unitat de la pàtria, generant un clima que afecta negativament la convivència i que va més enllà de les regles no escrites.

Caure al parany de les provocacions, entrar a la dinàmica dels enfrontaments dialèctics, seria una forma de fer el joc que ens plateja la dreta, això sí, trobe a faltar pedagogia, informació veraç, és cert, que s’ha anunciat mesures socials que comportaran millores, però, els sentiments o la passió que estem constatant exigirien d’altres elements diferents de les habituals declaracions a la premsa o repliques. La societat és complexa, plural, i hi ha temes, alimentats per segles d’una història interessada en un model d’estat, que continuen en peu. Com neutralitzar la manca d’informació contrastada? Com recuperar la iniciativa i el debat sense apriorismes? Poc puc dir, doncs, com en altres tessitures resulta més fàcil veure per on cal no anar, què seria limitar-se a la resposta immediata, reafirmant-se cada bloc. Què ens restaria per fer: argumentar, raonar, informar, debatre, però, és possible en un clima com el present?