El grupo valenciano Johnny B. Zero publicó hace unas pocas semanas su nuevo trabajo, el excelente «No me gusta el rock and roll», y se ha lanzado a la carretera y a los garitos para presentarlo como se merece. Muchos dicen de él que es el mejor disco de una carrera que cuenta ya con cinco elepés. El sábado 25 de noviembre estuvieron en Loco Club tocando sus nuevas canciones y recordando algunas añejas. El cuarteto se vistió de rojo pasión para demostrar, otra vez más, el grado de identificación que tiene con su sólida base de seguidores. Fue una ceremonia de celebración por el nacimiento de la nueva criatura, que en la magnífica portada viene con cuernos y los ojos en blanco, pero también de reafirmación de una nueva dirección artística y un nuevo sonido con sabor a rock clásico, sereno, maduro, veraz, sencillo, limpio y homogéneo, tal y como pudimos comprobar cuando lo aplicaron a sus viejas coplas, que respondieron la mar de bien a la nueva sensibilidad.

En este sentido, Juanma Pastor, compositor, cantante y guitarrista de la banda explica que se trata de un sonido interior, no adquirido. «Es algo que, de una manera u otra, siempre ha estado ahí. En el grupo tenemos una ley que dice que cualquier canción tiene que funcionar a pelo, simplemente con la voz y una guitarra acústica, más allá de la producción o el tratamiento que le acabáramos dando con sintetizadores, pedales y efectos. Por eso todos los temas quedan bien en directo».

Su anterior trabajo, el explosivo Violets, era más eléctrico y utilizaba el inglés como lengua vehicular. El nuevo está cantado en castellano. «El cambio de idioma es de índole estética. No quería repetirme con otro disco experimental y refinado. Queríamos volver a las bases de cuando el grupo era un power trio y darle un enfoque positivo, alegre, de celebración del rock and roll. Aproveché que la banda tenía una nueva formación para cambiar su energía, y encontré en el castellano la expresión perfecta para contar mis nuevas situaciones personales, desde la intimidad y la introspección, y darnos una voz más luminosa», expone Pastor a la vez que revela que el título del disco es una imagen lírica de un desengaño sentimental que ha provocado que, durante un tiempo, acabara detestando justo lo que más le gusta: el rock and roll.

Un disco valiente que suena a renovación y a búsqueda, y que tiene detalles de blues, soul y funk. Un artefacto sexy y molón que pide muchas escuchas. «Quería moverme por lugares nuevos, salir de mi zona de confort, intentarlo en otro idioma. Compuse la primar canción en poco más de media hora y se la enseñé al grupo para ver si funcionaba. Y como sí lo hacía, mis compañeros se sumaron a esta nueva dirección. En Johnny B. Zero todos tenemos mucho que decir y, aunque todo se inicia con mis composiciones, respetamos nuestras distintas sensibilidades para el beneficio de la canción, que es la que manda».

Juanma asegura que con la nueva formación de la banda se siente más cómodo que nunca y que está muy satisfecho de cómo se están desarrollando los acontecimientos. Con un par de premios Carles Santos en su haber de ediciones anteriores, este año obtuvieron tres nominaciones al mejor disco de rock, mejor diseño y mejor vídeo. Finalmente, se vinieron de Alicante con las manos vacías, pero en realidad ellos están a otra cosa. «Estamos empezando a rodar y a identificarnos en directo con el nuevo sonido que hemos desarrollado. Sentimos que los nuevos temas encajan, sin quedar forzados ni extraños, pero todavía me impone enfrentarme a canciones como ‘Flaqueza’, con esa voz y esa guitarra».

Juanma acepta con cierto descreimiento lo de que es uno de los mejores guitarristas del País Valenciano. «Hay otros muy buenos, pero no puedo negar mis influencias. Crecí escuchando a Rory Gallagher y a Jimi Hendrix. Soy un intérprete de Stratocaster, sí, pero no me considero un guitar hero. No me gustan las poses, eso de poner el pie encima del monitor para tocar un solo no va conmigo. Sólo soy un tipo que dice cómo se siente, no cómo deberían de sentirse los demás», concluye.