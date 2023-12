De tant en tant, la investigació cultural depara sorpreses. Així, setmanes enrere vaig saber que el Cant de la Carxofa també s’entona a Manises. Una informació com a mínim xocant, ja que els darrers estudis sobre el tema no n’havien fet cap referència. La notícia m’arribà a través de l’amic Pau Sarrió, qui ens explicà, a Enric Parreño i a mi, que en el llibre El campanario de Manises (2013), de Francisco Borràs Sanchís, s’afirma que, al final de les «Quaranta hores» –una festivitat vinculada a la Pentecosta–, se celebra una processó per la plaça de l’Església. I en un descans d’aquella desfilada solemne es canta «el popular motete “Gloria a Dios en las alturas”, de Rigoberto Cortina, llamado la Carxofa por el artilugio que se suspendía sobre la plaza y desde donde antaño lo intepretaba un infantillo vestido de ángel».

Alertat per l’avís, em posí a buscar d’altres notícies que pogueren aportar nova informació al respecte. I en vaig trobar dues: un text periodístic de 1986 titulat «El tradicional acto de la “Carxofa” en Manises, en el final de las XL horas», que fou signat pel cronista de la localitat, José Mª Moreno Royo; i un vídeo de 2021, en el qual es pot comprovar que, efectivament, el cant que s’escolta en honor al Crist Sagramentat és el de la Carxofa: sense artefacte, en castellà i amb acompanyament musical d’un orgue. El limitat ressò social de les anomenades «Quaranta hores», sumat a l’absència de l’aparell mecànic habitual a la majoria de municipis i barris de València en què, en l’actualitat, s’entona el motet –i que, sens dubte, aporta la part més teatral de la representació–, degué provocar que la Carxofa de Manises restara amagada, oculta. En referència a l’artefacte, Moreno Royo assenyalà que «ya hace años que se suprimió dicho montaje, y se mantiene el canto propiamente dicho». A més, el cronista també observà que en el reglament de la Congregació del Santíssim Sagrament, publicat en 1881, ja es parlava de la interpretació d’un himne com a part integrant de la festa; i que, segons la informació oral que li havia arribat, la darrera vegada que el motet es cantà des d’un mecanisme amb forma de carxofa invertida fou a principis del segle XX. Caldrà continuar escodrinyant papers.