El 6 de desembre de 1978, els espanyols participaren en un referèndum crucial per a decidir l’aprovació de la que hui és la nostra Carta Magna. La pregunta era clara: Aprova el projecte de Constitució? El 88,5% dels votants van dir ‘Sí’. Xifres que ho diuen tot. Un suport rotund que va marcar l’inici d’una nova era en España. Una era en la que el poble va decidir abraçar els valors democràtics i establir un marc legal que garantira els drets fonamentals de tots els ciutadans.

Sense dubte, este fet va ser el nostre gran impuls en un moment històric importantíssim. La Constitució se va convertir en el full de ruta que ens ha portat fins ací. Hui continua sent la mare de totes les lleis, la garant de la igualtat, de la justícia, de la pluralitat i de la convivència. És la llei que va nàixer de totes i tots, des del diàleg i el consens, per a representar i ser útil a tots i a totes. Dels espanyols per als espanyols.

Este dimecres, celebrem que la unitat fa la força; que gràcies al consens i a l’altura de mires de la societat espanyola, som un país modern; que la nostra Carta Magna continua estant vigent i continuarà vetlant per la nostra democràcia. Perquè els pares de la Constitució ja consensuaren un text que donava resposta a aquells temps, que dona resposta als actuals temps i que, de segur, donarà resposta als temps que vindran.

Els constitucionalistes ho tenim clar. La defensem i la defensarem sense fissures. Per això, quan l’ataquen o la menyspreen, eixim al carrer a dir alt i clar que la Constitució Espanyola se cuida i se respecta. No ens quedarem mai de braços creuats si se juga en el nostre pilar fonamental de convivència i estabilitat.

En estos 45 anys, España ha experimentat una gran transformació. Hem fet passos de gegant. Un progrés econòmic i social admirable sustentat en l’esforç de tot un país. Ningú ho discutix. Que li ho pregunten als nostres pares i iaios. És per a sentir-se orgullós. Als espanyols ens unixen moltíssimes més coses de les que ens separen. No hem de deixar que ningú ens faça creure el contrari, per més que uns pocs s’encaboten en posar obstacles.

Les noves generacions mereixen l’estabilitat que nosaltres hem tingut en les últimes dècades, i l’aval i la protecció per a avançar en totes les garanties té nom propi: Constitució Espanyola. Contra els que la qüestionen, hui, com aquell 6 de desembre de 1978, tornem a dir ‘Sí’. Sense titubejos. Sense hipocresia i en la convicció que la primera regla de qualsevol governant ha de ser el respecte i l’acatament de la Carta Magna.

No s’entén d’una altra manera. Com a representant públic, però també com a valencià i espanyol, vetlaré sempre pel seu compliment i la defensaré en pro de la igualtat i la justícia, de millors servicis públics, del progrés econòmic i social, de la protecció «a tots els espanyols i pobles d’España en l’exercici dels drets humans, les seues cultures i tradicions, llengües i institucions». Sí a la llei de tots, per a tots.