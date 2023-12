Resulta altament decebedor i frustrant que en ple 2023 encara continuem debatent sobre la necessitat de que les zones humides d’este país tinguen la dotació hídrica necessària per a la seua supervivència. Passen els anys i malgrat els avanços (que n’hi ha) des de l’autoritat hidrològica es continua posant en dubte que calga complir la Directiva Marc de l’Aigua i tota la legislació derivada d’àmbit estatal i autonòmic, que obliga a tindre un bon estat ecològic de les masses d’aigua, com l’Albufera. Continuem amb la vella i caduca visió que els espais naturals no són prioritaris i que els demés usos sempre estan per damunt.

La supervivència de les zones humides i més si tenen la importància de l’Albufera és imprescindible no només perquè així ho diu la Llei, és que són una part fonamental de la protecció del territori front als efectes més adversos del canvi climàtic. Per exemple, el parc natural actua clarament com una esponja quan venen tempestes extremes, cada volta més freqüents, acumulant una quantitat enorme d’aigua que d’una altra manera acabaria als nostres carrers i places. En tot cas, si alguna persona no ho té clar sempre ens queda l’argument legal: l’Albufera està protegida per Llei i per tant, cal conservar-la.

Resulta si més no, sorprenent que la mateixa vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, s’haja implicat personalment en la solució a un problema gravíssim al Parc Nacional de Doñana – una altra joia ambiental portada al col·lapse per la desídia de les institucions- i el seu govern, el govern progressista encapçalat per Pedro Sánchez, estiga negant l’aigua que necessita l’Albufera per a sobreviure. I encara ho és més quan rellegisc el Pla Hidrològic de la Conca Hidrogràfica del Xúquer, que a l’article 13 de les disposicions normatives establix clarament la dotació hídrica hivernal del Parc Natural: 14,51 hm3 procedents de la Séquia Real del Xúquer (producte de passades modernitzacions de sectors), 10 hm3 del sistema Xúquer (de l’aigua fluent del propi riu), 10 hm3 del sistema Túria (també de l’aigua fluent) i 25,49 hm3 de la Sèquia Real del Xúquer que es materialitzaran conforme es modernitzen els següents sectors de reg del seu àmbit. No hi ha interpretació possible: en este 2023 el Parc Natural, com a dotació ambiental per garantir la seua salut ecològica, té dret a 34,51 hm3. Però què fa la Confederació Hidrogràfica del Xúquer? Negar-ho dient que només té 14,51 hm3 i eliminant 20 hm3 de l’aigua fluent del Xúquer i del Túria.

Ho diré clar i ras. L’acord al què arribàrem fa menys de dos anys el govern central a través de la Confederació, l’Ajuntament i la Generalitat va ser històric. Per primera volta es fixava al Pla Hidrològic una dotació ambiental per a l’Albufera fora de l’època del cultiu de l’arròs (en tardor-hivern) i es pal·liava un deute hídric històric amb el parc natural. És incomprensible que la Confederació ara es negue a complir l’acord i a més ho faça incomplint les disposicions normatives del propi Pla. L’Albufera és, fonamentalment en superfície, una immensa zona humida (l’arrossar i la llacuna principal). Si no té aigua, morirà. I amb ella tota la biodiversitat associada i per suposat, el propi cultiu de l’arròs, en salinitzar-se sense remei. Així de simple. L’acord al que arribàrem i que està plasmat a l’article 13 de les disposicions normatives del Pla no era el que volíem des de l’Ajuntament, en el seu moment exigíem 70 hm3 anuals de manera immediata però entenguérem que l’acord al què havíem arribat era raonable i que permetia per fi, establir i fixar un cabal ecològic per al primer parc natural valencià. La política, almenys com jo l’entenc és això: discrepar, debatre i finalment, acordar per l’interès general. No és de rebut que ara el govern central presidit per Pedro Sánchez es negue a complir la seua pròpia normativa i trenque un acord històric. Aigua n’hi ha, la prova més evident és que no s’ha decretat cap situació d’emergència per part de la Confederació.

Per tot això i ara com a Compromís, exigim al govern central que complisca el Pla Hidrològic. A més a més, reclamem al govern municipal de María José Catalá que defenga l’Albufera com toca i que exigisca al govern de l’Estat el compliment de la normativa del Pla. En eixa exigència al govern central ens tindrà al seu costat. I si el govern central no respon com toca, que és enviant els 34,51 hm3 que li pertoquen a l’Albufera fins a la primavera del 2024, en un Estat de Dret com el nostre, l’Ajuntament ha d’anar allà on toca: a la Justícia. Perquè salvar l’Albufera és de justícia.