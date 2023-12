Esta semana el mundo me ha olvidado. He llegado a dos citas programadas y me he encontrado con la puerta cerrada. Una pasa los días pidiendo que paren el mundo y cuando se detiene, nadie ha avisado. Estas semanas de puente no se sabe qué son, se mueven en esa libertad serpenteante a medio camino entre laborales y vacacionales. Pero no nos pongamos taciturnos. Al menos, encuentro silencio y aire limpio en uno de estos días azules de invierno sobre calles mojadas, brillantes como mirlos felices.

Cantan en la radio la muerte de uno de los creadores de nuestra infancia. Pablo Herrero es el autor de las canciones más recordadas de Nino Bravo, de ‘Cuéntame’ o de ‘Libertad sin ira’, el himno de esa vieja transición en blanco y negro. Mi infancia, mi reino, es un Seat 124 de segunda mano, un asiento trasero sin cinturón, una ventanilla bajada que deja cuadros de un barrio gris con descampados y montañas de escombros, y una casete de banda sonora con ‘Libre’, ‘América’, Jarcha o ‘Un pueblo es...’ Sueño que no estamos siempre tristes. Busco recuerdos en el pelo, como Coque Malla. Pidamos cosas imposibles. Pidamos el imposible equilibrio. Dice el sabio Theodor Kallifatides que el campesino mira más al cielo que a la tierra. Significa que lo valioso es lo que está por venir. Lo sembrado ya está, para bien o para menos bien, ahora solo falta que nada venga a estropear la cosecha. La pregunta es qué futuro nos aguarda a nosotros, cómo será este mundo dentro de diez o quince años. La pregunta es si estaremos entre cristales rotos, otra vez, lamentándonos de la maldad humana. La pregunta es si los inviernos se habrán extinguido. La pregunta es qué estamos sembrando para esperar un cielo azul, un mar brillante que nos proteja y no nos expulse, unas calles decentes, más acogedoras que las de hoy, y unos adultos mejores que nosotros. Dice el informe PISA (tiendo a descreer de estos oráculos modernos) que el alumnado de hoy llega a la adolescencia con menos conocimientos que el de hace unos años, que todo el acompañamiento tecnológico no ha supuesto que sepan más de matemáticas o de lengua. Miro a mi alrededor y los jóvenes y adolescentes que observo son mejores que el joven que fui. No tengo dudas. Importan los conocimientos, pero la pregunta importante es si saben pensar, si podrán pensar mejor que nosotros, porque la maraña digital contiene toneladas de información, pero también el veneno del pensamiento de una sola dirección y la multiplicación del engaño. Un político catalán se ha justificado de sus malos datos con la abundancia de estudiantes migrantes en las muestras realizadas. Prefiero pensar que son más la solución que el problema de esta Europa más vieja que nunca. Estoy convencido. Volviendo a Kallifatides, los bárbaros no vienen de fuera. Si hay bárbaros, somos mayoría los de aquí. Los que morimos de miedo. Los que apretamos fácil el gatillo del odio. Los que tenemos (aún) muertos por odio en las cunetas. Los que olvidamos. Los que en Navidad aún damos un pisito a unos cuantos pobres con una foto de solidaridad y propaganda. Los que retorcemos la realidad ansiosos de provecho. La pregunta es si dentro de quince (o veinte) años esta lengua pequeña que aún se escucha en mi tierra estará en las tribunas o la habrán devuelto a bancales y mesas camillas. Si ha resistido a épocas peores, lo hará de nuevo, pero no ayudan exageraciones, enfrentamientos con el idioma grande y poderoso. No ayuda manipular declaraciones. La polémica de la semana es un señor diputado de Vox que dice en las Corts con los ojos en posición de ataque que el valenciano es una lengua que no habla nadie. Eso parece en el vídeo que ha corrido en redes difundido por la oposición. Lo real, si se rebobina, es que habla de un tipo de valenciano, normativizado, de laboratorio, viene a decir, distinto al de la calle. Me parece un sinsentido más, en la línea cultural destructiva que intentan imponer, repleta de odio, pero no es lo que algunos han querido vender. La pregunta es si habrán caído otras Torres Gemelas dentro de diez o quince años. Es lo que pienso mientras veo televisada la destrucción de Gaza y la humillación de Palestina. Semillas de rencor. La pregunta es dónde caerá la ira la próxima vez: en esta avenida, en Los Ángeles, en París, en Pekín, dónde. La pregunta es si no hay manera de aprender del pasado y buscar una solución estable al problema que rompe el mapa mundi desde hace más de medio siglo. Pregúntense si no han sentido un ligero alivio personal al escuchar a los gobernantes de aquí al tomar la delantera frente a Israel. Yo confieso que sí. Pero hoy prefiero mirar al cielo, no en busca de aviones asesinos, sino como los campesinos de la vieja Grecia. Hoy he decidido reír y soñar con finales felices. Hoy solo quiero cogerte de la mano y salir corriendo cuando nos encontremos en una acera del centro, o en un andén del metro, como en una columna de Leila Guerriero, entre un mundo que dará igual que se tambalee. Y en tus ojos, como dice Karmelo Iribarren, un montón de esas cosas que no se aprenden en los libros. Hoy el cielo, en este día azul de espejos en el asfalto, parece más cerca.