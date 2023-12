Cercanías Renfe, de la posguerra

Posguerra: «Tiempo inmediato a la terminación de una guerra y durante la cual subsisten las perturbaciones ocasionadas por ella». El servicio de Cercanías Renfe se ha precarizado como si una guerra hubiera destartalado el sistema de «rodalies», ese propio de la clase obrera para desplazarnos siguiendo las órdenes del Capital. Cuando yo estudiaba Filosofía, en el año 2.000, eran habituales los retrasos, motivo por el cual pusimos en práctica la estrategia de anticiparse a una predecible demora. Había un modo de proceder, por decirlo así, a un mal menor que ya habíamos asumido como endémico a la lógica ferroviaria. ¡Qué tiempo tan feliz aquél en que uno leía un libro sentado plácidamente y el/la revisor/a te solicitaba el billete! Como anécdota recuerdo la resignación fallera, que no es otra que la aglomeración de gente hacinada en la hora de la «mascletà»; superviviente que es uno –de Renfe, se entiende– regresaba a casa antes de las 14 horas aunque implicase perderse la última clase. Cada cual huye de la precariedad existencial y de sus fobias como puede.

El trabajo manda y tengo que viajar de nuevo a València casi a diario. Suelo tomar el primer tren, el de las 6:21 horas en Sueca. Viajar de pie no me preocupa, a mí, todavía en la juventud madura, pero, ¿y a la gente senecta? No me hablen de educación y de que se levanten unos por otros. El bloqueo humano impide acceder a determinados lugares del coche por muy buena voluntad que ponga alguna gente. ¡Ahora entiendo que suprimieran los revisores! ¿Para qué si no pueden desplazarse entre coches? Bien, sentarse o no sigue siendo una perturbación menor. ¡El precariado tiene suficientes tragaderas! El colmo de la deshumanización llega cuando Renfe Cercanías no garantiza que los usuarios lleguen a su destino. Cancelan trenes sin más –el otro día pillé un taxi para viajar en el de las 14:26 horas y luego lo suprimieron. ¡Pensaba que la cultura de la cancelación iba de otra cosa! La tragedia aumenta con los dos últimos trenes de la jornada. Puedes subir o no, quedándote en la estación. Los nervios aumentan y la paciencia se agota cuando entiendes que puedes quedarte de noche en València y no te diriges a Alfafar, sino a Gandia, pongamos por caso. La gente, según dicen, quiere dormir en su casa. Y suerte la de quienes viven a pocos kilómetros de la Estación del Norte. El taxi puede ser una alternativa razonable. Pero, ¿qué hacemos con los de Xàtiva o Castelló?

La precarización de Renfe Cercanías conlleva una degeneración moral, política y social. El gobierno no puede permitir un servicio ferroviario pésimo, lamentable e inaceptable que maltrata por sistema a su ciudadanía, a la más vulnerable –estudiantes, proletariado, gente enferma que acude a hospitales... El «todo gratis» y no pagar nada por un bono de viaje influye y mucho en esa precariedad. Aumentar el número de trenes y plantilla parece una cuestión irrenunciable. ¿Y esto de que nadie pague? ¿No cabe la posibilidad de pagar algo, según quién y sus posibilidades? Tengo serias dudas al respecto pero entiendo que la mejora de cualquier servicio necesita financiación. De lo que no cabe duda es de las lamentables condiciones en que viajamos a diario, circunstancia que nunca antes había pasado en la historia de la clase obrera. El AVE sigue su curso, ¡gracias! La ciudadanía del siglo XXI no merece un trato propio de la posguerra. Renfe, hágaselo mirar.