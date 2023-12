George H. White

Llegaban las doce y se abría la puerta del cuarto donde dormía con mi hermano. El toc-toc en la madera renegrida y a borrar todas las madrugadas las legañas del sueño. A los once años cuesta levantarse a esas horas, pero me gustaba el oficio de hornero. Y me sigue gustando. En ese oficio anduve hasta casi los treinta. El Forn de Sant Miquel, en Llíria, y en el que en Vilamarxant se llamaría luego el de Cupido. En Llíria estudié el bachillerato. La Academia Edeta. Después en la Almi. Dos cursos de Magisterio en el pueblo y en València el último. La carrera más corta porque yo lo que quería era ser hornero. En los momentos de descanso Claudio y yo leíamos tebeos y la revista Fotogramas. A la que nos descuidábamos, el listo de mi hermano ya estaba desaparecido entre los sacos de harina. Lo pasábamos bien, a pesar de andar medio zombis todo el rato.

No tardaron en llegar a casa las novelitas del Oeste. Y las añadimos a nuestras lecturas sonámbulas En casa no había libros. Sólo, en una caja de zapatos, unos cuantos de cuando mi padre hacía teatro en Gestalgar antes de nacer nosotros. Dicen que era un buen actor. En Llíria lo recuerdo subiéndose a un escenario en un local donde hacían un espectáculo que se llamaba «Fiesta en el Aire». El local estaba al lado de donde tenía la carnicería la familia de mi amigo Juanito Alcaide. Su hermano Vicente cantaba en una orquesta y se murió hace muchos años. Lo recuerdo muchas veces, también cuando lo veo en las fotografías del equipo de fútbol. En aquellas sesiones artísticas, mi padre recitaba poemas que se sabía de memoria y tenía una voz como la de su ídolo, el gran Paco Rabal. Ahora los libros ocupan la casa entera. Algunas veces pienso que poco a poco me irán dejando sin sitio, como una mancha gelatinosa que se extiende hasta los últimos rincones. Pero siguen en su caja de zapatos los libros de teatro de mi padre. Son nuestra memoria compartida.

En la Academia Edeta, la profesora María Ribas nos dijo que en Llíria teníamos un escritor. A mí me chiflaba leer y también escribir las redacciones que nos mandaba para sus clases de literatura. Me gustaban las poesías y las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero se me quedó grabado en algún sitio lo del escritor que teníamos en el pueblo. Se llamaba Pascual Enguídanos y cuando lo encontraba por la calle me lo quedaba mirando como si fuera el escritor más famoso del mundo. Muchos años después leí que un joven llamado Gabriel García Márquez iba por una calle de París y vio en la otra acera a Ernest Hemingway. Y ante la sorpresa de los paseantes, gritó: «¡Maestro!». Imagino que Hemingway no le hizo ni puñetero caso. Yo nunca le grité nada a Pascual Enguídanos, pero jamás dejé de lees sus novelas. Entonces ya sabía que su nombre de novelista era George H. White. En casa sigue habiendo muchas de aquellas novelas. De Ciencia-Ficción. Del Oeste. Policíacas. También se llamaba algunas veces Van S. Smith. Era normal que se pusiera esos nombres extraños. Con el de Pascual Enguídanos cómo nos hubiéramos creído sus historias de vaqueros y de platillos volantes y civilizaciones extraterrestres. Lo mismo pasaba con sus colegas escritores y escritoras de aquella época.

Muchos años después fui a verlo algunas veces. A su casa, en una placita que estaba muy cerca de donde teníamos el horno. Allí hablábamos muchas tardes y resulta que Carmen, su mujer, leía mis artículos en este diario desde hacía muchos años. Me puse como un pavo. En Llíria no sabían que podían presumir de un novelista reconocido en medio mundo. Ahora ya lo saben. Murió en marzo del año 2006 y el próximo 13 de diciembre hubiera cumplido cien años. Por eso, su pueblo, con el Ayuntamiento a la cabeza, le va a rendir el homenaje que se merece. Una placa en la casa donde nació, el nombre de una calle que mejore la que hasta ahora le habían dedicado, una exposición testimonial de su vida y de su obra. También un libro espléndido coordinado por Juan Miguel Aguilera, uno de los más notables estudiosos de su obra literaria.

Han pasado muchos años desde aquel toc-toc inclemente en la puerta de la habitación donde dormía con mi hermano. Y de aquellas primeros tebeos y la revista Fotogramas en las madrugadas del sueño. También han pasado muchos años desde que llegaron a casa las primeras novelas del Oeste y gracias a ellas, y a escritores como George H. White, Silver Kane, A. Rolcest, Keith Luger, Joseph Berna, Alf Regaldie y tantos otros, he podido dedicarme a escribir aunque no les llegue a ellos a la suela del zapato. Pero, sobre todo, lo que más les debo es que con sus novelas se me metió en vena otro oficio, un oficio que con el de hornero es el que más me ha gustado y me sigue gustando desde que era un crío. Hablo del oficio de leer. Ya sé que es un oficio raro en un país que lee poco y, como me decía Pascual una tarde en su casa, lo que lee es demasiadas veces una mierda. Lo dijo él. Y yo estoy de acuerdo con el maestro. Y tanto que estoy de acuerdo. Y tanto.