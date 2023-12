Feia setmanes que no ens veiem ni xerraven per telèfon. Eres a Barcelona passant unes revisions, eixa ITV mèdica que en fer-nos grans ens avisa quins excessos, especialment gastronòmics, hem d’anar evitant. Esperava amb candeletes la teua tornada a Castellterçol per continuar les nostres xerrades i els nostres projectes, tu, Pere, malgrat els teus 91 anys, eras un pou ple de projectes, sempre pensant en què podem fer per aconseguir una Catalunya millor per tots. I de sobte un WhatsApp del teu cunyat Anton, altre bon amic, ens diu que has mort, que ja mai més, davant una cervesa, podren ejercitar la dialèctica.

Precisament ens vam conèixer davant unes cerveses, segurament a la plaça, al bar de Susi, on al llarg d’aquests anys tantes i tantes xerrades hem fet, a un poble petit és fàcil trobar-se al bar a l’hora de l’aperitiu. Aviat vam congeniar malgrat tindre poques coses en comú, tu havies nascut al si d’una família benestant, els Viladomiu i els Portabella, uns cognoms de llarg recorregut al món del tèxtil català, el meu naixement s’havia produït a una porteria del barri del Carme de València, tu havies crescut al món dels guanyadors mentre que jo pertanyia al dels que van perdre la guerra, tu des de ben petit sabies que en finalitzar la carrera ja teníes assegurat el treball a la fàbrica familiar mentre jo vaig tindre que començar a treballar als 14 anys i després buscarme la vida i estudiar mentre treballava. I, tal vegada l’atzar, alguna cosa va fer que entre tots dos sorgira una amistat, molt més que una amistat, sense importar-nos la diferència de classe ni d’edat, que tan sols ha trencat la teva mort.

Hem parlat moltes vegades i també hem discrepat moltes, però mai t’he vist alçar la veu, sempre amb el to i la paraula justa, tot un gentleman, sempre dialogant i sempre volent descobrir nous camins per millorar una Catalunya i un País Valencià que a tots dos ens preocupaven. Eren aquells anys anteriors al referèndum del 1-O i les nostres converses sempre acabaven al voltant de la possibilitat d’una Catalunya independent malgrat que tu mai havies estat independentista, recorde les teues paraules quan fa set anys anàrem a Puig Reig amb Tere per entrevistar-te per El Punt/Avui «quan veus que des del govern espanyol no fan res ni per les rodalies, ni pel corredor mediterrani, ni per res de res, et sents tan menyspreat que només ens queda una solució, fotre el camp». I recorde aquell 1-O quan vau vindre Mireia i tu fins la plaça per votar, i com vam tindre que anar a Castellcir, el poble veí, perquè els ordinadors del col·legi electoral havien estat «piratejats» per la Guàrdia Civil. I em ve al cap aquella imatge de gent de totes les edats amb els ulls plens d’esperança. No sabíem que tot acabaria com va acabar, a pals, presons i exilis. I les nostres esperances per terra perquè segurament no era el moment.

Pere, em diuen que vas morir rodejat dels teus, que en son molts, i amb un somriure a la boca, una bona manera d’acomiadar-se d’aquest món. Ara, segur que seràs al cel, si es que existeix, tu creies en aquestes coses, ja saps que en les úniques coses que no estavem d’acord era en l’existencia del cel que tu creies i jo no, i en la «plusvàlua» citada als llibres del tiet Marx en la que jo crec i tu no. Segur que ja hauràs trobat algú amb qui petar la xerrada, Sant Pere t’haurà obert les portes de bat a bat, i tal vegada et trobes per allà al President Companys i des de dalt ens ajudeu a endreçar aquesta terra a la que tant heu estimat.