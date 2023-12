Paella con cuchara

Fueron los primeros párrafos que saltaron el dispositivo de seguridad para que no se conociera nada sobre de ‘Tierra firme’ antes de ser presentado en sociedad: «Hay un pequeño ritual familiar que intento respetar, no importa en qué parte del mundo me encuentre: por la mañana, a través de nuestro grupo de Whatsapp, les envío un enlace a mis hijas. Puede ser una noticia de ciencia o de cultura, o una canción que he escuchado». Confidencia que complementa con otra no menos elevada: «Para mí un día perfecto consiste en levantarme tarde, hacer algo de ejercicio con Begoña y comer con mi familia una paella, una fabada, un salmorejo... Soy muy de cuchara». Es comprensible que se quisiera mantener el secretismo.

Pedro Sánchez se echó a la calle para hablar de su libro y de lo que le echen. Con el soporte que le dan quienes quieren verlo colgado de los pies, se acercó a los dominios postreros de Pedro Piqueras con quien no tuvo el detalle de darle el nombre de quién sustituirá a Calviño, algo que gran parte de la basca de esta profesión habría comprendido porque se trata de un gran tipo, pero el firmante de la obra en curso está en otras componendas que sólo anidan por su mente como la de ponerse en manos de Jorge Javier para que este arrancara la función: «Hemos tardado diez años en conocernos. Ningún hombre me ha durado tanto». Tras hacer de la necesidad virtud, el aliado de Jorge Javier se ha mostrado desinhibido, provocando carcajadas incluso cuando Sumar salió a colación y haciendo bromas el propio Pedro con el mediador en cuanto la posibilidad se puso a tiro, horas antes de poner rumbo a Estrasburgo donde repasará los seis meses de Presidencia española de Consejo de la Unión mientras que a Feijóo se le agria la comisura con el socio que se ha buscado para combatir la amnistía en tanto que los grupos de izquierda no saben qué hacer para destrozarse mejor. Ni que decir tiene que quien ha vuelto ha sido ‘Crónicas marcianas’. Nosotros nos lo hemos buscado.