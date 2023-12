L’Escola de Pisa

Els indicadors socials -tan científics com vulga l’Acadèmia- els carrega el dimoni. I el dimoni, diu la saviesa popular, no sol fer res per l’amor de Déu. Potser per això Charles W. Mills afirmava que darrere de les dades empíriques sempre hi ha l’exèrcit. Vostès i jo ja ens entenem, tant si ens referim al Producte Interior Brut (PIB) com al Programa per a l’Avaluació Internacional d’Alumnes (PISA), posem per cas. En tots dos casos, es tracta de dades suposadament objectives però sovint parcials i equívoques. El PIB, alerten alguns economistes, no mesura el progrés social, el benestar dels ciutadans ni els canvis en l’estructura productiva que estudia. Les xifres de PISA, referides a les habilitats en lectura, matemàtiques i ciències dels alumnes de 15 anys, no ens informen, per exemple, dels seus contextos socioculturals i econòmics, tan rellevants.

En tot cas, la publicació d’aquests indicadors sempre provoca exclamacions a conveniència de part. Però, en efecte, narcisismes de la petita diferència a banda, les dades PISA mostren un empitjorament de les esmentades habilitats, cosa ja ben coneguda pels actors del sistema d’ensenyament. Els escarafalls de sorpresa són només una mostra teatralitzada de la hipocresia pública en què vivim immergits i conformats. No és, en general, el cas del professorat, sabedors de primera mà que els estudiants que arriben a la Universitat -el segment suposadament més instruït de la joventut- ho fan cada any i d’una manera sostinguda amb un nivell inferior a l’anterior en totes les matèries. En aquest sentit, el diagnòstic sobre les fallades formatives dels joves necessita alguna cosa més que les dades PISA, ja que el sistema escolar i la seua cadena de valor -passeu-me el concepte- exhibeixen més febleses que fortaleses.

El desaparegut Ulrick Beck assegurava fa uns quants anys que la institució escolar era una «estació fantasma per on ja no passava el tren». Però molts segles abans que el sociòleg alemany, Protàgores -pare fundador de la retòrica- havia assenyalat que, en l’ensenyament de la llengua, posem per cas, «hi participa més d’una nodrissa». Potser farem bé de preguntar-nos, consegüentment, si els nivells d’instrucció actuals (inclosa l’expressió lingüística) depenen exclusivament de la «nodrissa» escolar o si aquesta ja no compleix les funcions per a les quals va ser creada al seu dia. Si l’asseveració de Protàgores era evident en temps presocràtics, què hem de pensar en un entorn postindustrial, urbà i informacional condicionat per les pantalles transmèdia i les seues aplicacions? Potser l’escola que avaluen els indicadors PISA és una institució amortitzada tal com suggeria la provocativa sentència de Beck?

La literatura i la indústria cultural ens solen recordar que la II República espanyola va ser un punt d’inflexió en els models escolars. Els moviments de renovació pedagògica o les tècniques Freinet són fills d’una època que també recolzava en experiències anteriors com l’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia, les propostes didàctiques d’Alexandre Galí o algunes idees d’Antón Makárenko.

Per això, passats els anys, l’antifranquisme cívic va assumir la revolució cultural i de l’escola com a superestructura necessària per a la transició a la democràcia. Encara avui la majoria dels programes pedagògics vigents a l’estat són fills de les avantguardes antifranquistes. Una herència, això també és cert, aplicada sovint d’una manera mecànica i acrítica que no sempre considera els canvis socials esdevinguts amb el pas dels anys.

Durant els meus anys d’ensenyant, darreria dels 70 i principi dels 80, mai no vaig entendre, per exemple, l’oposició entre pedagogistes i instruccionistes (jo era dels darrers) en què es dividia el nostre claustre. Ja jubilat, continue sense saber dissociar una cosa de l’altra. Una de les característiques del model pedagògic de l’època era «l’ensenyament arrelat al medi», que recitàvem com un mantra. Què significava «arrelat al medi» era una pregunta que jo mateix em feia sense que ningú me la responguera fora dels llocs comuns. De fet, sovint he pensat que la derivada folklòrica de l’expressió -la recerca d’un medi més imaginat que no viscut- en realitat convertia l’escola en una bombolla al marge del medi real. Una bombolla que ha alimentat mentalitats i ideologies naïf quan no new age de l’ensenyament i de la mateixa societat. Algunes expressions del pensament postmodern -cosmètic i sovint màgic- semblen ser-ne una conseqüència. Una altra expressió d’aquell model pedagògic era un antiautoritarisme que pretenia esborrar la jerarquia entre l’ensenyant i l’ensenyat. Un autèntic contrasentit, ja que la clau de la transmissió del coneixement recolza precisament en el principi d’autoritat. Com qualsevol aprenent, l’alumne aprèn de l’oficial (o mestre) que li ensenya -amb la seua autoritat!- la manera de fer servir la caixa d’eines corresponent.

Potser l’escola no ha mort, com assegurava també fa anys Everett Reimer, però valdria la pena reflexionar si té alguna possibilitat de subsistència entre cables, xips i satèl·lits de comunicacions. I també si les ocurrències de la pedagogia light són una bona seguida. L’escola necessita, en qualsevol cas, una transformació radical precisament perquè el medi -pensem en el panorama audiovisual i el ciberespai immaterial- s’ha capgirat de dalt a baix. Qui ensenya, en aquest nou medi, i què ha d’ensenyar l’escola són preguntes claus per a esbrinar les nodrisses que invocava Protàgores i la responsabilitat de cadascuna en el complex procés d’aprenentatge. Em fa l’efecte que la sobrecarrega de les obligacions atribuïdes a l’escola -des del correcte ús del condó a l’educació en valors, que no sé tampoc què significa- no és un bon camí. Tampoc les reformes inacabables en què naveguem sense rumb.

Potser valdria més, finalment, establir un catàleg de tasques bàsiques que s’han d’encomanar a l’escola i les que s’han de reservar a institucions socials diferents i decididament complementàries. Al capdavall, institució morta o zombi, l’escola d’avui és subsidiària d’altres com ara el mercat global i la cultura digital que ens envolta per terra, mar i aire, nit i dia. Potser també abans de noves ocurrències pseudopedagogistes, val la pena que ens retirem una estona al racó de pensar.