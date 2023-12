Un pequeño cuarto lleno de bolsas de plástico. De algún trasto viejo. De dos o tres juguetes esparcidos por el suelo con los que se entretienen dos o tres críos como si estuvieran en un parque de atracciones. En la calle sigue la vida de todos los días. Esa vida no entra en la casa. Las ventanas están cerradas a lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera es como el pozo de los cocodrilos en el foso de un castillo medieval. La amenaza. Si nos fijamos en las imágenes que sacan los periódicos, quienes viven en la casa apenas miran a ninguna parte. Los ojos están como vacíos, como si les diera miedo mirar de frente porque enfrente sólo pueden encontrar las mandíbulas afiladas de Godzilla. Pero no es el monstruo de las películas lo que ven. Lo que ven es el monstruo de los fondos buitre y los bancos que les acaban de mandar una orden tajante: han de abandonar la casa. Así de claro. Una de las palabras más repetidas en los últimos tiempos: desahucio. Y la más olvidada.

Tanto que se habla de la famosa Constitución y qué poco caso le hacemos. Ningún caso a lo que dice sobre que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Una vivienda digna. Qué es eso. Papel mojado en la tan cacareada Constitución. Ahora han implantado una manera, todavía más innoble, de anunciar el desahucio: no hay fecha fija, ni hora para el desalojo. En cualquier momento llega la policía y te pone de patitas en la calle. Quieren evitar así que las familias expulsadas reciban apoyo solidario, que se plante una demostración de ese apoyo a las puertas de la casa, que haya follón con la policía que se apresta a cumplir las órdenes superiores como no sé si manda el reglamento. O sea: a hostias, si hace falta. En los despachos, mientras tanto, los responsables de los fondos buitre y de los bancos se ríen enseñando unos dientes que no tienen la nobleza de Godzilla o el vampiro de Transilvania. A sus órdenes afila sus garras la manada nazi de desokupas que, amparados en las inercias policiales y de la justicia, se aprestan a sacar de sus casas a quienes viven en ellas porque no hay manera de que encuentren un techo para no dormir al raso todas las noches de su vida.

Lo que habita en las casas ocupadas por la necesidad es el miedo. Vivir con el miedo casi como única compañía. Ese miedo no tiene patria. O sí, tiene una patria, una única patria: la pobreza. Echar a la calle esa pobreza para convertir las casas en pisos turísticos. Ya no caben más pisos turísticos en ningún sitio. Hasta convierten en pisos turísticos los bajos que no están preparados para ser una vivienda. Al final, todo se resume en una palabra: capitalismo, otra palabra olvidada. La pleitesía que exigen los dueños del dinero. El desprecio por la dignidad de quienes son carne apaleada de la exclusión social. Contra esa carne apaleada pongamos una alarma en nuestra casa, llamemos a toque de corneta al ejército nazi de desokupas, extendamos en nuestro vecindario la idea de que los inmigrantes que acaban de llegar al barrio han venido para violar a nuestras hijas o para vender droga en los pisos ocupados. Su presencia «es vista como un mal que tiene que evitarse», como escribe Javier de Lucas en un libro magnífico y reciente sobre la amistad, de escritura compartida con Francisco Jarauta y Sami Naïr. Así que, para evitar ese mal, convirtámonos todos en nazis contra quienes viven una vida llena de miedo y gritemos vivas de admiración a los fondos buitre y a los bancos que nos están salvando de compartir con la mugre un miserable rellano de escalera. Convirtámonos todos en nazis, ¿vale?

En el cuarto juegan tres o cuatro críos como si estuvieran en un parque de atracciones. No saben lo que es un parque de atracciones. Por eso se entretienen con dos o tres juguetes medio rotos como si fueran los mejores juguetes del mundo. En las bolsas de plástico está su equipaje. Más ligero que el del poeta cuando se fue al exilio empujado por un ejército de desokupas al final de la guerra. Nadie sabe en la casa cuándo vendrán los polis y dos o tres señores vestidos de traje y corbata para sacarlos a la calle. Llegarán por sorpresa. Sin avisar. El hombre y la mujer que no miran a ninguna parte tuvieron sus sueños. Ahora ya ni se sabe lo que tienen. He visto esa imagen en este periódico. Una familia que viene del otro lado del estrecho. Como mucha gente que cruzó la frontera con Francia en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo para buscar una vida mejor. A nadie le gusta recordar que fue más pobre que las ratas y por eso nos importa un pito que expulsen de las casas a quienes no pueden ni pagar un mínimo alquiler. Y luego nos ponemos a defender la Constitución sin conocer una sola palabra de lo que en ella se dice. Pues entre otras muchas cosas lo que dice es que el derecho a una vivienda digna es sagrado. Eso dice. Que los especuladores y los fanáticos constitucionalistas se lo apunten en letra bien grande. Y que lo repitan cien veces, como nos hacían en la escuela con la tabla de multiplicar. Cien veces como mínimo, ¿vale? Cien veces.