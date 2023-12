Emprender en los tiempos que corren puede parecer una genialidad o una locura. Comencé mi emprendimiento hace un año, los motivos que me llevaron a hacerlo: una sensación interna de que es posible hacer «algo grande» por uno mismo. Aquí, la incertidumbre es la reina de la fiesta, levantarte cada mañana sin saber qué obstáculo te encontrarás o qué hito conseguirás. Compararía el emprender con el viajar solo. Cuando viajas solo, todas las decisiones recaen en ti, llegar a un destino nuevo requiere de una capacidad de adaptación extraordinaria, además de resiliencia y perseverancia. Son cualidades imprescindibles en un emprendedor.

En este año he aprendido muchísimo: conceptos nuevos, vocablos que eran completamente desconocidos, aprendes de finanzas, de estrategias, de gestión de equipo y de personas, obviamente, de gestionar tus propias emociones, sin duda uno de los mayores retos. Para comenzar el camino del emprendimiento considero que hay que tener un gran camino previo recorrido en cuanto a tu desarrollo personal, la confianza es la clave, y quizás también, tomarse las cosas como un juego, darlo todo pero sin volverse loco.

Decidí emprender en un sector que me apasiona: el turismo. Viajar es la mejor experiencia que uno puede tener, conocer el mundo que nos rodea, diferentes culturas, formas de vivir y de entender la vida en sí. Es por ello, que nuestra misión en Bunji es clara: conectar viajeros y facilitarles el descubrir experiencias locales y únicas, alentándolos a viajar por el mundo de una manera auténtica. Hacerse un hueco en un sector tan grande, puede parecer complicado. Sin embargo, si sabes cómo llegar a tu público, tienes claro a quién vas dirigido y la necesidad que cubres es real, los usuarios llegarán. Como profesional de Marketing, le doy mucha importancia a tener un producto que además de ser funcional, enamore a los usuarios. El hecho de crear una marca, un movimiento o una tendencia a seguir considero que es crucial. Aprovechar las numerosas plataformas de redes sociales que tenemos hoy en día, y tener la posibilidad de viralizarse a un bajo coste, es una posibilidad que nadie debería desaprovechar.

Hoy en día las empresas deben innovar, mantenerse al día en cuanto a las tendencias para poder persistir en este mundo tan cambiante y digitalizado. La competencia es continua, y no descansa. Una idea no vale nada, si no sabes llevarla a cabo, y por supuesto, para ello se necesita un gran equipo. Rodearse de personas mejores que tú en otros campos, y sobre todo, tener la misma visión.

Estamos en un momento en el que el acceso a la información es muy amplio, podemos formarnos en cualquier campo si ponemos empeño en ello. Por lo que veo unas generaciones muy preparadas y capacitadas para emprender, y llevar a cabo grandes proyectos. Tenemos el talento, tenemos la motivación, tenemos los recursos, por lo que estaría bien que se facilitaran las cosas a los nuevos emprendedores. Aceleradoras como Lanzadera han resultado un apoyo enorme en mi aventura de emprendimiento, el ecosistema valenciano tiene mucho potencial y dedicarle tiempo y recursos es la mejor inversión que se puede hacer a futuro.