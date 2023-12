La celebració de les noces de Felip II de la Corona d’Aragó i III de Castella amb Margarida d’Àustria a València, el 1599, va suscitar, per part de la noblesa i els dirigents locals, les més vives mostres de respecte i de devoció a les persones règies. No s’esperava menys, dels valencians. I el poble, sempre participatiu en tot el que fossen festes, també es va bolcar en preparatius i en l’assistència als actes previstos. Organitzats en gremis, el conjunt de la població valenciana va desfilar davant els monarques novençans i davant el més florit de la noblesa de la monarquia.

La corporació municipal, mitjançant bàndols fets en la llengua pròpia de la ciutat i del país, s’havia encarregat de convocar al poble; i aquest hi participava alegrement. Però precisament d’aquell poble ens han arribat algunes crítiques a la presència del rei i de la cort a la ciutat.

Mossén Pere Joan Porcar, autor d’un dietari molt sucós, i coetani de les festes, ens diu que el 10 de maig d’aquell any, després d’haver eixit el rei i la noblesa camí de Barcelona, a casa del noble don Jaume Sorell van anar uns operaris a netejar el pou, «i de la gran pudor, entrà primer un home i se ofegava, i entrà un altre per a ajudar ad aquell i els dos restaren allí morts».

Porcar afegeix una reflexió impagable, perquè deu ser impossible trobar res semblant en la documentació oficial o en la literatura, sempre laudatoria: «I casi en totes les cases que estos Grans de castellans han aposentat, han fet lo mateix, dels pous; i tots los aposentos han emmerdat, i tot ho han derruït i casi fins a tots los panys de les portes han arrancat: esta és la ganància que sa majestat nos ha portat a València, ab tal bruta gent; i més, que l’Hospital General està molt ple de pobra gent (…) de malalts forasters, lo que no s’ha vist molts anys ha en València»

Era, aquella, la visió de Porcar i la del poble. L’esplendor de la cort, l’or i les pedres precioses del rei i dels nobles en relats oficials, als ulls d’una societat amenaçada per la fam i les epidèmies, es transformava en brutícia i rapinya.

El barroc avançava, i la fugacitat del món i de les pompes era una de las grans ensenyances morals. La misèria humana afectava igualment a la noblesa. I ningú no podia escapar-hi. Ni tan solament en actes que es volien tan esplendorosos com aquelles noces reials que serien cantades pels poetes àulics, que no veien a la bruta gent que sí que ens va reportar Porcar.