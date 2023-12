El maratón de Valencia es uno de los acontecimientos más importantes del año en la ciudad del Turia. Miles de personas se congregan en la calle desde la salida hasta la meta. Su atracción va más allá de lo deportivo. Detrás de la distancia mítica de los cuarenta y dos kilómetros y ciento noventa y cinco metros se esconde una metáfora de lo que es la vida.

Ésta se compone de puntos kilométricos en los que todo nos va bien, sin dolores, donde nos comemos el mundo sintiéndonos imparables. La vida se convierte en ligera, no pesa y, de repente, todo cambia, los kilómetros siguientes, en diferentes épocas de nuestro vivir, comienzan a ponerse cuesta arriba. Todo nos sale mal, no encontramos el ritmo, la respiración va descompasada, andamos de un lugar a otro sin un proyecto claro; nuestros sueños se desvanecen y tenemos que parar, abandonar una carrera o una batalla en la que hemos puesto toda la carne en el asador, pero no ha funcionado.

Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de volver a levantarse, de pararse para reparar, meditar y en el silencio de su soledad, erguir su mirada hacia el porvenir y trazar un nuevo lienzo de su vida. Esta sería la primera maratón, un deporte inspirador, que radiografía lo que es la vida, esa maratón que muchos admiramos, entrenamos y cuidamos.

Kilian Jornet, el mejor corredor de montaña de todos los tiempos, apunta en su libro Correr o morir: «Ganar no significa terminar en primera posición. No significa batir a los demás. Ganar es vencerse a uno mismo. Vencer a nuestro cuerpo, nuestros límites y nuestros temores. Ganar significa superarse a uno mismo y convertir los sueños en realidad». Cualquier deporte, correr, el maratón ayuda a hallar el propósito y sentido de una vida plena.

Sin embargo, en la cultura y la sociedad actual todo se descompone y adquiere un valor de consumo y de publicidad. Vivimos en un mundo volátil fruto de la inmediatez. Todo se desvirtúa pasto de un tiempo que no entiende de pausas ni de profundad espiritual.

De igual forma, le está pasando a una segunda forma de entender el maratón. Hoy se ha perdido el respeto a las distancias. Prima más la foto mordiendo la medalla que el significado último de lo que implica y lo que palpita detrás de la distancia mítica que recorrió Filípides en la Antigua Grecia en el siglo VI a. C. El maratón, en muchos casos, se ha convertido en un envoltorio de consumo más y, precisamente, no estamos ante algo más. Si algo nos enseña esta distancia son los valores del equilibrio, la constancia y la disciplina.

¿Cuántas personas en su primer año atlético ya deciden correr un maratón? ¿Somos conscientes de lo que puede acarrear? A nivel internacional se está dando el debate sobre la imposición o no de un límite de tiempo.

Dejémoslo claro: una maratón se corre, no se anda. Una cosa es en un momento puntual por rampas y demás, pero se sigue corriendo. Correr maratones se ha convertido en algo normal y cotidiano. Quienes llevan años practicando este deporte, que se cuidan con planes de entrenamiento con equilibrio y objetivos realistas, adelante.

La gente que corre por correr, porque quiere inmortalizar una imagen para que todos lo vean o por recordar a un ser querido que ya no está entre nosotros, será muy loable, pero hay otras formas de recordar y de hacer cosas diferentes. Francesc Torralba en Correr para pensar y sentir, dice: «Hoy corro, mañana nado y pasado mañana esquío. Hoy una novela, mañana un ensayo y pasado mañana un poemario. La persecución de la novedad como estilo de vida suscita muchos interrogantes. Si voy de un lugar a otro, ¿estoy realmente en algún sitio? ¿Veo alguna cosa?»

Hace diez años quien bajaba de las tres horas era un héroe. Hoy se ve como algo normal y alcanzable para todos los públicos. No es así. Vivimos en una cultura de la apariencia, donde todo puede poseerse y explotarse. Pero la vida, como el maratón, nos traspasa sin avisarnos, sin previo aviso y es ahí cuando se inicia nuestra carrera de verdad.