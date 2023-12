Aquesta setmana passada he tornar a trepitjar els carrers d’una València que des del meu exili voluntari no havia tornat a xafar durant tants dies. València ha deixat de ser «una ciutat tan puta que espanta els vianants», com fa anys vaig escriure a un dels meus poemes, per passar a ser una ciutat plena de turistes que poden arribar a crear barris gentrificats a parts de la ciutat. Es una vergonya que, a aquestes alçades del segle XXI es necessiten més de tres hores per arribar de Barcelona a València, suposant que el tren siga puntual, mentre que els mateixos kilometres via Madrid es poden fer en una hora i 35 minuts. Tots aquells esperits mesells que desitgen una València sense accents i madrilenya estaran saltant d’alegria. Els altres esperarem amb candeletes la posada en marxa d’eixe Corredor Mediterrani que als «ofrenadors de glòries» de sempre els encantaria que a ritme de xotis anés de Chamartin a Atocha.

Del meu pas per l’estimada ciutat on vaig néixer em queda la sensació que la premsa escrita tenim els dies comptats, ho crec després de constatar in situ la desaparició dels vells kioskos on durant anys vaig comprar la premsa. Els joves son més amics de llegir els diaris online, i a nous temps nous negocis, a les ciutats molts kioskos estan convertint-se en punts de recollida dels enviaments de les empreses de mensajeria. També, i davant la dèria d’algunes autoritats per convertir València en una ciutat turística, amb el pas del temps, o ja en aquests moments, els antics punts de venda de la premsa de paper acabaran convetint-se en simples expendidors de souvenirs com ja ha passat amb els seus col·legues de les Rambles barcelonines.

Afortunadament no ens hem vist immersos en cap tràfic caòtic com va passar dies abans de la nostra arribada a la ciutat on les imatges d’una gentada pel centre de la ciutat, que l’anterior consistori havia posat al servei dels peatons i que l’actual vol tornar al poder dels cotxes, impedint el pas dels vehicles del servei públic denoten el pensat i fet de les actuals autoritats municipals. He trobat una ciutat diferent a la que vaig deixar, una ciutat que m’agrada i que no vull que ningú la malmene per ànsies de ser els primers en tot, o en qualsevol suposat concurs entre ciutats, sense importar el grau de coentor en llums nadalenques al voltant de l’edifici de la Generalitat o amb un arbre nadalenc importat d’Italia.

Gràcies als nostres amics Carme i Paco hem pogut gaudir d’una part de València recordant aquells anys en que el poble al crit de «El Saler per al poble» la lluita ciutadana va salvar el millor i més verd pulmó de la ciutat. Davant una magnifica paella a La llar del pescador a El Palmar hem passat llista als records d’una joventut que fa anys ens va dir adéu, per desprésś visitar l’Albufera, no sé si dins d’uns anys encara es podrà gaudir del «lluent» del que parlava Blasco Ibáñez en Cañas y Barro, o l’anunciada ampliació del port es menjarà aquesta meravella, un dels principals atractius de la ciutat, Tot per ser el primer i més gran port del Mediterrani en número de containers manejats. La llum del principi de la vesprada sobre les aigues surcades pels ‘albuferencs’ és encara la llum que va saber captar Sorolla, una llum clara per damunt d’un aigua que anava reflectint el color groc del Śol mentre anava amagant-se en una posta de sol que menava a l’aplaudiment.

València, ciutat estimada, i criticada pels que t’estimem i et volem més lliure i més sobirana lluny de les urpes dels que volen fer negoci amb tu sotmetent-te als desitjos mesetaris. Tornarem a tú.