Les accions quasi sempre es realitzen per algun motiu. A voltes, la causa original és la tradició dels avantpassats. En unes altres ocasions, venen perquè actuem en substitució d’una persona, la seua autoritat o la seua protecció. En tots els exemples, la locució «en nom de» aprofita per a traslladar als altres perquè fem d’eixa forma un acte determinat.

Esta setmana podem tindre ganes de celebrar el Nadal o d’oblidar-lo. No ens falten raons consumistes per a fer-ho. No obstant això, per a mi, el motiu essencial per a festejar és que desitge actuar «en nom de» la família. Hui, entrat en anys, em veig representant el Nadal que promogueren els pares i iaios en temps passats. Em trobe, ara que no estan, en l’obligació i devoció de seguir-los. Crec que la festivitat no pot passar desapercebuda en cap llar. «En nom» dels qui ens precediren, hem de repetir els rituals íntims que en cada nucli familiar s’han viscut d’una manera diferent. Per a nosaltres, la Nit de Nadal serà la data per a reunir-nos en el Mercat Central de València. Suposarà el moment d’estrenar les filles, com feren amb mi. Seran dies per a recuperar el betlem de fang, passat d’una generació a una altra.

No sé si soc algú, però almenys em reconec com a ciutadà lliure. Des de l’autoritat que em conferix el fet de pertànyer a un Estat democràtic, demane «en nom» del Nadal que no continuem radicalitzant-nos perquè pensem de forma distinta. Necessitem assentar-nos a taules per a expressar els parers antagònics sense fer-nos mal.

En estes jornades, visc amb més intensitat els enfrontaments internacionals a Gaza, Ucraïna i a tants llocs anònims pels quals no preguem. Pense en aquell símbol que fou la treva nadalenca de 1914, al bell mig de la Guerra Mundial. Vullc creure que encara és possible en el 2023. Tenim un centenar d’anys més d’intel·ligència i progressos, però en eixe tema continuem sense avançar. ‘En nom de’ la humanitat demane pau.

En definitiva, pensem que hi ha accions que resulten emocionants promoure «en nom» dels qui no estan i dels qui ara som. Una d’elles és el Nadal. Les festes nadalenques poden ser una bona ocasió per a retrobar-nos amb el que resulta important i oblidar el que pareix secundari. En les mans de totes i tots està. Bon Nadal.