El verano de 2023 terminó ya hace varios meses como ya viene siendo costumbre, con un nuevo recuento de muertos y heridos como consecuencia de las fiestas patronales. Dicho así pareciera un oxímoron y es que, así sería, efectivamente, en el mundo del deber ser, pero no estamos ahí, más bien, seguimos viendo sombras dentro de la caverna. Y es que, como si de un acontecimiento natural se tratara, se publica anualmente el número de fallecidos y heridos de gravedad que nos dejan como recuerdo los bous al carrer.

Hay quien dirá que la gente se divierte y «culturiza» como puede o quiere, pero no, la diversión y la «cultura» no puede ir anudada al dolor de otro ser vivo, en primer lugar, porque habría que analizar el raciocinio de quien goza del sufrimiento de otro – algo que está más que analizado, no hay más que buscar el perfil psicológico del maltratador de animales y leer los estudios que muestran como los sujetos con antecedentes de maltrato animal son cinco veces más propensos a cometer violencia intrafamiliar.– y además porque, en un estado de derecho, existe un ordenamiento jurídico en el que no tiene cabida ni la tortura ni la vejación de los animales no humanos, como recoge con claridad el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y también nuestro derecho interno aludiendo a ellos como seres vivos dotados de sensibilidad. Dicho lo cual, diremos que no solo no se hace uso de los mecanismos legales oportunos que pongan fin a este tipo de sucesos, sino que además, lo más sangrante, nunca mejor dicho, es que se fomenta con dinero público la institucionalización del maltrato animal.

Y es que la inclusión en los Presupuestos de 2024 por parte del vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, de una partida de 300.000 euros para subvencionar la realización de festejos taurinos de la que se beneficiará la Fundación Toro de Lidia, es una prueba de ello. Todas las culturas han justificado y protegido en un momento u otro de su historia tradiciones inhumanas e irracionales, pero la evolución de las sociedades, más tarde que pronto, acaba por eliminarlas. La Comunitat Valenciana parece ser que va contracorriente y en vez de evolucionar, involuciona. La violencia jamás es digna de perpetuación, pero no contentos con este derroche público en aras a financiar la crueldad, el gobierno de Carlos Mazón, ha eliminado de esos mismos presupuestos, la nada irrelevante cifra de un millón cuatrocientos mil euros que el gobierno anterior había consignado para ayudas a protectoras.

Me pregunto ¿qué problema tiene el gobierno PP-VOX con el respeto a la dignidad y a la vida de los animales no humanos?, ¿debería preguntarme también qué problema tiene con los humanos, al fomentar este tipo de actos de violencia que terminan en poner en peligro la vida de las personas?, ¿qué intereses tiene el gobierno actual en eliminar esas ayudas consignadas en su día en beneficio de las entidades protectoras de animales? Actitudes violentas como maltratar, acorralar, atemorizar a un toro hasta conducirlo a un medio que no es el suyo como es el mar en el que, obviamente, no va a poder nadar, con el resultado final del ahogamiento del animal, como ha sucedido este verano en las fiestas de Dènia, o golpear y amedrentar a un toro, hasta provocar, como ocurrió en Ontinyent, que se despeñara por un barranco, ¿deben constituirse como actitudes dignas de ser consideradas normas cívicas?, ¿deben seguir considerándose como tradiciones que favorecen la convivencia y la empatía entre los vecinos? Hemos de recordar que si bien todas las personas son respetables, no ocurre lo mismo con las opiniones, porque no, no toda opinión es respetable y eso implica combatir con firmeza por un lado la desinformación que sobre la materia existe, pues estas prácticas esconden intereses económicos de una minoría bajo el argumento de la cultura y la tradición, y, por otra parte, la ausencia de reflexión, de pensamiento crítico que se esconde tras estas tradiciones, porque todo acto de cuestionamiento de lo establecido exige un acto de libertad que conduce al avance de una sociedad.

El Verdugo, de Berlanga, es sin duda una de las joyas cinematográficas más importantes de nuestro país, pero eso no legitima ni convierte en patrimonio cultural el garrote vil. Además de esa sibilina legitimación cultural, existe un burdo intento de legitimación social, igualmente falaz, ya que ni ahora, ni históricamente la hubo. En los últimos meses, son muchas las performances políticas que estamos padeciendo los valencianos y que nos están haciendo vivir en una constante película berlanguiana en la que el Sr. Barrera confunde su profesión anterior, la de torero, con el cargo del lugar institucional que ocupa, la Vicepresidencia de una Comunidad Autónoma en pleno siglo XXI.

No olvidemos que las costumbres y las tradiciones evolucionan al ritmo que la sociedad cambia, un proceso que no se detiene nunca, aunque nos cueste percibirlo a nuestra escala temporal, a unos, está claro, les cuesta más que a otros. Sin embargo, lo que se evidencia cada año es que lejos de reducirse el número de pérdidas que envuelven estos festejos, con el consiguiente daño que se ocasiona a las víctimas, bien sean estas los ciudadanos que participan de estos festejos, bien se trate de los animales que se convierten en sujetos pasivos de maltrato, estos actos se institucionalizan con ocasión de las fiestas patronales, convirtiéndolas, de este modo en unos festejos violentos, algo tan alejado de lo que una conmemoración cívica debería suponer.

Sin ir más lejos, recientemente, la ONU ha pedido a España información sobre los pasos que ha adoptado para prohibir la participación de menores en los festejos taurinos, al considerar que España no solo no ha avanzado en ese sentido, sino que está fomentando la cultura taurina con medidas como campamentos para niños, encierros infantiles y otros similares.

En ese sentido, la práctica de la tauromaquia es una de las aberraciones más sangrientas que pervive en nuestro país. Entre corridas y encierros, se desprecia el derecho a la vida de los toros, y se corrompe la vida de un ser que no pide nada más que su derecho a seguir viviendo. Por ello, insistimos y lo seguiremos haciendo, dejen de disfrutar y de pretender «educar» a los menores en el disfrute cruento de la agonía de un ser vivo, por la patética y mezquina cobardía que trasciende las fronteras culturales, y que pretenden que se apodere de la Comunitat Valenciana. Tradiciones más arraigadas que los toros desaparecieron, más tarde que pronto, por la sensibilidad humana, imponiéndose la civilización y la razón. La cultura es cada uno de nosotros, conformamos y somos la sociedad en la que nos desenvolvemos sin necesidad de ninguna Ley que nos inocule dosis de ilustración y que no todos tienen por qué compartirla. Las sociedades, en su pluralidad, son cultura sin más, a la vida se le pone un marco y ya es teatro.