No compramos libros, compramos ingenuamente el deseo de tener tiempo para disfrutarlos. Por eso siempre tenemos más de los que podemos leer. Es una crítica recurrente de aquellos que nos acusan de acumular sin sentido pero ¿qué quieren que les diga?, a mí me gusta (y más que gustar, lo necesito) que por los rincones de mi casa se escuche el susurro de Zweig, las teorías de Despentes o los versos de Lorca. Pacientes. Mi casa no sería mi casa sino durmiesen en la habitación contigua Eduardo Galeano, Adorno, Aldekoa, Irene Vallejo, Vuillard, Pessoa o María Teresa León. La mejor biblioteca que nunca he visto es la mía porque es la que responde a las etapas de mi vida y sus necesidades asociadas. A veces, me sorprendo ante ella, impertérrito, abstraído, solitario, mirando libros y deseándolos, envidiando a autores y sus historias, paseando por Macondo, creciendo en 1937.

Leer es un lujo cuando te conviertes en padre. Al menos en los primeros años del pequeño. Es fácil caer en la fragmentación, con consumos más ligeros que requieren de menor concentración y esfuerzo. Un artículo en un periódico, unos cuantos tuits en la incontrolable red social… El comercio quiere mi atención y me acecha a través de esa herramienta de distracción masiva que es el teléfono móvil. Pero también la vida se impone. Tu hijo te reclama, no entiende de actividades individuales, necesita crecer contigo. Abofetea el libro, grita precisando atención. Si quieres leer un libro, debes reducir tus pretensiones de dormir. Y claro, cuando todo se apaga, tu cuerpo también te pide un respiro y las páginas parecen alargarse eternamente. Aún así, por Navidad tocan libros y este año llegan a casa Frank Dicotter, McKenzie Wark, Martín Caparrós, Tomás González o Hernán Díaz. A veces, percibo mi capacidad de análisis desnuda y no me veo capaz de seguir en pie en este mundo sin leer la última novedad literaria. Algunos libros, más que cúmulo de conocimientos o vivencias, son guías inescrutables. Espero un 2024 donde podamos coincidir. Furtivamente, cuando el silencio se apodere de casa y leer y su soledad no sean un ejercicio de egoísmo. Aún así, no siempre es necesario coger un libro para leer. Dicen que quien cría, no crea y puede que, como en todo, haya algo de cierto. Yo lo matizaría y más bien apuntaría que quien cría, no crea de la forma tradicional, esa metódica que se asocia al científico y que pasa por la investigación y la aportación objetiva. Al contrario, quien cría, crea en otro o en otra, así como también lee sin leer, bajo el prisma que ofrece la vida del hijo. Ya vendrán otros momentos menos exigentes, nada de ansiedad impostada y culpas impuestas. Toca crecer desde la mirada a setenta centímetros del suelo, recordando quién somos y fuimos, rememorando aquello que nos aportaron, sin tanta reflexión, nuestras madres y padres. Quien cría, vive la niñez de adulto. La vida no es producción, la vida es silencio y disfrute. Y paciencia.