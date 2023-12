Els tribunals de justícia son una peça clau en la nostra societat, la judicialització de la vida pública i determinats pronunciaments judicials en casos de corrupció, d’ agressions sexuals, desnonaments, o del «procés», entre altres sonats temes, son mostra inequívoca de l’ importància del poder judicial. Què és allò que cal tindre present per poder aclarir-se?.

Segons la Constitució la justícia emana del poble i és administra per jutges i magistrats independents, inamovibles, responsables i sotmesos al imperi de la llei. Això, però, queda molt bé sobre el paper, no obstant, a la realitat no sempre es dona en tals termes, pensem en el que li va succeir al Jutge Garzón, quan fou apartat aram de voler encetar una causa contra el franquisme. La neutralitat o independència envers uns i d’altres es troba qüestionada en rellevant casos, per la practica, especialment en altes instancies judicials.

Tot el sistema, es troba sota les potestats del Consell General del Poder Judicial, aquest autèntic govern del jutges té facultats pel nomenament dels principals càrrecs dels òrgans judicials, així com en la selecció i formació del membres de la judicatura, en poques paraules: de com estiga conformat tal Consell resultarà l’orientació ideològica dels tribunals. Per això, el fet de que la composició del Consell General depèn de la majoria parlamentaria, o el seu cas del equilibri entre els grans partits presents al parlament. Fins ara, cada renovació del CGPJ obre una baralla política acabant-ne amb un pacte entre els dos grans.

No podem,però, ignorar com una part rellevant de la legislació continua mantenint criteris conservadors, més producte de l’ inèrcia que no de la modernitat, cosa que amb una interpretació progressiva de la legislació es podria solucionar, d’haver-hi òbviament jutges o magistrats amb voluntat de canvi. Hi ha excepcions, en particular als nivells dels tribunals inferiors, que son els més apropats a la ciutadania. La justícia, doncs, no és igual per a tota la ciutadania: estan els poderosos i, per altre costat, la gent normal.

I què podem fer? No tenim altra opció que la resignació? Entendre la situació, amb voluntat de canvi, continua essent una assignatura pendent. Les diferents opcions polítiques, que conformen allò que podríem definir com l’espai plural de l’esquerra, deurien tindre eixe horitzó. Igualment,els processos judicials son llargs en ocasions interessadament,doncs,manca agilitat, hi ha retards innecessaris, formalismes, manca de mitjans, i maniobres dilatòries, que beneficien als poders fàctics. Des de la pròpia judicatura s’ha enunciat la manca de mitjans, la carència d’un nombre suficient de jutges o jutgesses, sense negar, però, la realitat de tals dèficits, opine que els problemes de fons son producte del pes del l’ inèrcia conservadora, significativament en els alts tribunals. Demanem impulsos de reforma als legisladors, o siga la representació parlamentaria, no ignore que tenen problemes i urgències, i que això marca el dia a dia, sospite,però, que una reforma de tal importància s’ajornarà, puix la precarietat de l’esquerra és també un factor a tindre en compte. Estem davant d’un tema de gran calat, i que no és pot reduir sols a la renovació del Consell General, doncs, tot i desitjant, per pur pragmatisme, alguna eixida pactada, caldria, però, anar més enllà entrant al fons. Fins quan seguirem així ?