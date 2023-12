Ja han passat cinquanta anys des d’aquell 1973 en que tres Paus universals van deixar aquest món, el primer fou Pablo Picasso, mal vistos ell i la seua obra, per les autoritats franquistes, va morir en Abril, «el mes més cruel» segons T. S., Eliot, el seguiria Pablo Neruda, el Nobel xilè mort de pena, o enverinat, a la seva casa de Isla Negra dotze dies després del cop d’Estat del general Pinochet, i el tercer fou Pau Casals, català universal del que encara ressonaven les seues paraules davant l’ONU «I am a catalan» que des del triomf de Franco tan sols va trepitjar terra catalana a la Catalunya Nord. Aquell fou un any trist pels demòcrates, a la desaparició d’aquests tres lluitadors per les llibertats cal afegir la del cantant Víctor Jara, Raimon registraria la seva cançó «Amanda» l’any següent, i la de milers de xilens exiliats o assassinats pel pinochetisme. Aquí, malgrat que el franquisme ja anava de baixada encara ens quedava un temps de pors i manca de llibertats. Dies abans d’aquell Nadal la Justícia franquista condemnava a penes de 19 i 20 anys de carcel als sindicalistes del «procés 1.001» per ser membres del sindicat CC.OO.

Eixa era la realitat espanyola, una Espanya on la democràcia era una il·lusió i intentar fer-la realitat podia dur a l’exili, llargs anys de presó i, fins i tot, la mort. De sobte aquell dijous 20 de Desembre de fa cinquanta anys el franquisme va sofrir el major cop contra aquell sistema que des d’Abril del 1939, sota un mant de por i silencis, era amo i senyor de les terres d’Espanya i dels seus habitants. A les 9 i 27 minuts va escoltar-se una gran explosió al centre de Madrid, i el cotxe on viatjava, Carrero Blanco, President del Govern d’Espanya des d’aquell estiu, va saltar pels aires desapareixent de la vista del cotxe d’escolta que el seguia. L’Operació Ogro portada endavant per ETA havia acabat amb èxit, la mà dreta del dictador havia mort. El franquisme quedava sense un dels seus més ferms pilars.

Recorde perfectament el que estava fent al moment de rebre la noticia. Aquella vesprada, junt amb Ovidi Montllor i Vicent Andrés Estellés teníem que presentar l’elapé «Crònica d’un temps» del cantant alcoià a Lo Rat Penat, aleshores defensors de la unitat de la llengua, i estava escrivint les paraules que diria sobre les cançons escrites tant per Ovidi com per Vicent. Sonà el telèfon i l’amic Vicent Diego que era a Madrid em va donar la noticia, encara no es sabia quins motius havien provocat l’explosió al carrer Claudio Coello, en aquells moments tothom a Madrid culpava al gas, fins i tot així ho van dir al noticiari televisiu. No fou fins les 11 de la nit quan escoltant el noticiari de Radio París que em vaig assabentar del comunicat d’ETA on afirmaven que havien «executat» Carrero en venjança per la mort a mans de la policia de nou dels seus militants.

Ja han passat cinquanta anys i els dubtes sobre aquest atemptat continuen, mai va quedar esclarit si els etarres van comptar amb l’ajuda d’elements exteriors, es va parlar de la CIA que venia d’ajudar a Pinochet a enderrocar a Salvador Allende, era molt sospitós que l’ambaixada dels EE.UU deixarà de detectar la construcció d’un tunel a pocs metres de distància, i més encara quan Kissinger dos dies abans havia estat a Madrid. Tot molt estrany, tan estrany com que el màxim responsable de la seguretat, Arias Navarro, un dels integristes del franquisme fos nomenat per al lloc de Carrero. El franquisme quedava sense marmessor mentre Franco en assabentar-se deia «no hi ha mal que per bé no vinga». Per la vesprada València estava deserta, no van poder presentar el disc.