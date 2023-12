L’arribada de la matraca nadalenca ve adobada amb la inauguració d’Expojove, la Fira de la Infància i de la Joventut de València, en la seua quaranta-unena edició. Com diuen ufanament els diaris del règim, la gran novetat d’enguany serà el retorn de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional i de l’exèrcit en la seua versió més militarista. Cal tenir en compte que, els darrers vuit anys, la presència de l’exèrcit havia estat limitada a una part de les forces armades, la UME, la seua cara més amable –fruit d’una de les tantes jugades de malabarisme electoralista de la passada alcaldia del Botànic, en tractar d’acontentar tiris i troians.

Així de lamentable és! Si no volíeu caldo, doncs ara tres tasses! I ho anuncien a bombo i platerets: les xiquetes i els xiquets podran participar en un grapat de tallers amb la perversa intenció de fer propaganda dels valors militaristes per tractar de reclutar-los en un futur com una eixida professional (?) davant el panorama desolador que presenten les expectatives laborals actuals.

Amb la intromissió de l’exèrcit als espais educatius i d’oci, s’intenta normalitzar el foment d’una falsa i intoxicadora cultura de la defensa, de l’esperit militar, del despotisme castrense, amb una continuada rentada d’imatge per tal d’engalipar tot el jovent possible amb els seus ben orquestrats cants de sirena. I tot això per a seguir transmetent a la població uns obsolets esquemes bel·licistes i la necessitat d’emprar el recurs a la violència com a mètode per a la resolució de conflictes. L’exemple més descarnat és l’actual genocidi del poble palestí comés per l’estat d’Israel amb la vergonyosa complicitat de les potències atlantistes, per activa o per passiva. I l’actitud més camaleònica és la d’un P. Sánchez que ens vol vendre la moto d’estar per la via pacífica mentre autoritza la venda d’armes al govern feixista de Netanyahu.

Ja n’hi ha prou. No podem permetre el blanquejament de valors com l’obediència cega, la disciplina piramidal, el patriarcat o l’androcentrisme, que contradiuen i foragiten la pràctica d’una educació per la Pau i pel diàleg, tan denostada per la cultura otanista neoliberal europea. Educació i exèrcits són conceptes manifestament antagònics.

La seguretat humana no pot ser garantida per mitjans violents, sinó amb més inversions en educació, sanitat, l’acompliment dels drets humans, l’accés al treball i a l’habitatge, la protecció del medi ambient, el suport a l’agricultura ecològica per a garantir la salut de les persones i del planeta... Resulta insultant que, mane qui mane –la dreta o l’esquerreta–, el pressupost militar s’incremente exponencialment dia rere dia i estiga batent rècords històrics a l’Estat espanyol.

La Pau s’ha de basar en la pràctica quotidiana de la justícia, el respecte, la convivència, el diàleg, la solidaritat... Cal exigir a l’alcaldessa de València, responsable d’aquesta escalada bel·licista perpetrada a Expojove, una desmilitarització absoluta que acabe amb la manipulació de la joventut com una arma més de la seua estratègia en defensa d’una institució violenta com l’armada, que només té sentit amb la preparació i la consecució de la guerra. Per tot això, el MOC i l’Assemblea Popular València Contra les Guerres, així com d’altres col·lectius de la Comunitat Educativa han convocat diferents accions per tal de fer fora d’una vegada per sempre el militarisme d’Expojove!